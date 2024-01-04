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Ученые обнаружили ультрабыструю звезду, вращающуюся 14 раз в секунду

4 января 2024 21:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Обнаружена звезда, вращающаяся 14 раз в секунду, создавая газовое облако
Яркая звезда Алгол в созвездии Персея на расстоянии примерно 93 световых лет от Земли. Изображение: European Southern Observatory
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Астрономам удалось обнаружить действительно уникальную звезду, вращающуюся с безумной скоростью — 14 раз в секунду. По сути она мчится сквозь космическое пространство со скоростью в миллионы километров в час. Такие сверхбыстрые обороты привели к тому, что вокруг этого яркого космического объекта образовалось огромное газовое облако.

Отмечается, что команда совершила открытие с помощью австралийского аппарата Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) и радиотелескопа Parkes в сочетании с южноафриканским радиотелескопом MeerKAT. Соответствующее исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.com.

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По информации ученых, этот космический объект находится на расстоянии примерно 33 тысяч световых лет от Земли.

Этим уникальным объектом является пульсар под названием PSR J1638-4713 — быстро вращающаяся нейтронная звезда, излучающая регулярные пульсы электромагнитного излучения. Этот пульс может наблюдаться на Земле как мгновенное увеличение и истощение света или радиосигнала.

Пульсары образуются в результате коллапса ядра большой звезды и известны своей высокой крутящейся скоростью и сильным магнитным полем. Однако столь быстрый пульсар был замечен впервые.

Быстрое вращение стало причиной образования облака газа или туманности, имеющего ширину 69 световых лет, то есть оно в 46 раз больше размера Солнечной системы. Интересно, что это облако назвали в честь крошечного сумчатого животного Потору, обитающего в Австралии.

Считается, что пульсар очень молод для небесного объекта, а стоящая за открытием команда утверждает его возраст всего 24 тысячи лет. Для сравнения, солнечной системе примерно 4,5 миллиарда лет.

 

Обнаружена вращающаяся 14 раз в секунду звезда, создавая газовое облако
Нейтронная быстро вращающаяся звезда. Изображение: NASA/JPL-Caltech

Ранее мы сообщали, что звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему и изменила ее.

Напомним, мы писали, что внутри некоторых звезд скрыты другие космические объекты, которые они поглощают в процессе своего образования.

Также мы рассказывали, что ученые наткнулись на космическую звездную реку, которая свободно течет между галактиками.

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