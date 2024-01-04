Обнаружена звезда, вращающаяся 14 раз в секунду, создавая газовое облако

Ученые обнаружили ультрабыструю звезду, вращающуюся 14 раз в секунду
Астрономам удалось обнаружить действительно уникальную звезду, вращающуюся с безумной скоростью — 14 раз в секунду. По сути она мчится сквозь космическое пространство со скоростью в миллионы километров в час. Такие сверхбыстрые обороты привели к тому, что вокруг этого яркого космического объекта образовалось огромное газовое облако.
Отмечается, что команда совершила открытие с помощью австралийского аппарата Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) и радиотелескопа Parkes в сочетании с южноафриканским радиотелескопом MeerKAT. Соответствующее исследование было опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Space.com.
По информации ученых, этот космический объект находится на расстоянии примерно 33 тысяч световых лет от Земли.
Этим уникальным объектом является пульсар под названием PSR J1638-4713 — быстро вращающаяся нейтронная звезда, излучающая регулярные пульсы электромагнитного излучения. Этот пульс может наблюдаться на Земле как мгновенное увеличение и истощение света или радиосигнала.
Пульсары образуются в результате коллапса ядра большой звезды и известны своей высокой крутящейся скоростью и сильным магнитным полем. Однако столь быстрый пульсар был замечен впервые.
Быстрое вращение стало причиной образования облака газа или туманности, имеющего ширину 69 световых лет, то есть оно в 46 раз больше размера Солнечной системы. Интересно, что это облако назвали в честь крошечного сумчатого животного Потору, обитающего в Австралии.
Считается, что пульсар очень молод для небесного объекта, а стоящая за открытием команда утверждает его возраст всего 24 тысячи лет. Для сравнения, солнечной системе примерно 4,5 миллиарда лет.
Ранее мы сообщали, что звезда размером с Солнце пронеслась через нашу систему и изменила ее.
Напомним, мы писали, что внутри некоторых звезд скрыты другие космические объекты, которые они поглощают в процессе своего образования.
Также мы рассказывали, что ученые наткнулись на космическую звездную реку, которая свободно течет между галактиками.
Читайте Новини.LIVE!