Вчені виявили моторошні планети-очі, які придатні для життя — що воно таке

Таємнича та моторошна планета-око. Колаж: Новини.LIVE

Нам відомо багато унікальних та дивовижних космічних об'єктів — від гарячих Юпітерів до суперземель. А нещодавно планетологи висунули теорію, згідно з якою у Всесвіті можуть існувати екзопланети, тривожно схожі на гігантське очне яблуко. Якщо спостерігати за таким небесним тілом здалеку, здається ніби воно витріщається прямо на вас.

Що це за планети-очі, чому вони так виглядають та де саме їх можна спостерігати, на ці питання відповіла команда науковців у своєму дослідженні, опублікованому в журналі Astrobiology, пише Science Alert.

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Як виникають планети-очі?

Погодьтеся, планети-очі звучить дуже дивно. Але насправді поява цих космічних тіл пов’язана з приливним блокуванням.

За словами науковців, приливне блокування — це процес, коли тіло обертається з тією ж швидкістю, з якою рухається по орбіті. Тобто одна його сторона завжди повернута до тіла, навколо якого воно обертається, а інша — завжди прихована. Прикладом такого небесного тіла є Місяць. Супутник притягається до Землі приливними силами, тому ми ніколи не бачимо його зворотний бік.

Але Земля не прив’язана до Сонця за приливами й відливами, тому ми маємо цикл день/ніч.

А от ті екзопланети, які прив’язані до своїх зірок за приливами не мають циклу день/ніч. Одна сторона перебуває у вічній пітьмі, а інша завжди освітлена зіркою.

Гаряча планета-око. Зображення: Anton Petrov

Як виникають та функціонують гарячі планети-очі?

Залежно від того, наскільки близько планета до своєї зірки, денна сторона може бути сухою та безводною, через те що вся вода була випалена зоряним випромінюванням. А темна сторона може бути покритою величезною крижаною шапкою, що обертається навколо, завершуючись льодовиковим кільцем.

Це кільце може бути придатним для життя, коли вода з льодовиків, що тануть, створює родючий регіон. Тож у вічних сутінках, можуть жити різні істоти, організми та рости рослинність.

Гаряча планета-око. Зображення: Beau.The Consortium/Rare Earth Wiki

Як утворюються холодні планети-очні яблука?

Крижане очне яблуко розташовується далі від тепла своєї зірки. Екзопланета все ще має нічну крижану шапку. Але сторона зірки — це не суха, безплідна Земля. Натомість це рідкий океан, який знову ж таки може бути придатним для життя, як і бурхливі моря Землі.

Крижана планета-око. Зображення: NASA/JPL-Caltech

"Гаряче очне яблуко та крижане очне яблуко планети є екстремальними випадками, але будь-яка планета, яка припливно прив’язана до своєї зірки, ймовірно, виглядатиме дуже по-різному з денного та нічного боку. Відмінності можуть походити від хмар, скупчених у певних областях, від переважного танення льоду на денній стороні або замерзання льоду на нічній стороні, або з будь-якої кількості інших можливих джерел. Галактика може бути всіяна дикими різновидами планет-очей!" — заявив астроном Шон Реймонд.

Раніше ми писали, що науковцям вдалося підрахувати, скільки у Чумацькому Шляху насправді водних планет, які потенційно можуть виявитися придатними для життя.

Нагадаємо, ми розповідали, що на краю Сонячної системи сховані планети, вкрадені мільярди років тому.

Також ми повідомляли, що науковці розповіли про найстрашнішу чорну планету, яка пожирає світло.