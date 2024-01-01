Ученые нашли жуткие планеты-глаза, которые пригодны для жизни — что она такое

Таинственная и жуткая планета-глаз. Коллаж: Новини.LIVE

Нам известно много уникальных и удивительных космических объектов — от горячих Юпитеров до суперземель. А недавно планетологи выдвинули теорию, согласно которой во Вселенной могут существовать экзопланеты, тревожно похожие на гигантское глазное яблоко. Если наблюдать за таким небесным телом издалека, кажется, будто оно пялится прямо на вас.

Что это за планеты-глаза, почему они так выглядят и где именно их можно наблюдать, на эти вопросы ответила команда ученых в своем исследовании, опубликованном в журнале Astrobiology, пишет Science Alert.

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Как возникают планеты-глаза?

Согласитесь, планеты-глаза звучит очень странно. Но на самом деле появление этих космических тел связано с приливной блокировкой.

По словам ученых, приливная блокировка — это процесс, когда тело вращается с той же скоростью, с которой движется по орбите. То есть одна его сторона всегда обращена к телу, вокруг которого оно вращается, а другая всегда скрыта. Примером такого небесного тела является Луна. Спутник притягивается к Земле приливными силами, поэтому мы никогда не видим его обратную сторону.

Но Земля не привязана к Солнцу по приливам и отливам, поэтому мы имеем цикл день/ночь.

А вот те экзопланеты, которые привязаны к своим звездам по приливам, не имеют цикла день/ночь. Одна сторона находится в вечной тьме, а другая всегда освещена звездой.

Горячая планета глаз. Изображение: Anton Petrov

Как возникают и функционируют горячие планеты-глаза?

В зависимости от того, насколько близко планета к своей звезде, дневная сторона может быть сухой и безводной, так как вся вода была выжжена звездным излучением. А темная сторона может быть покрыта огромной ледяной шапкой, вращающейся вокруг, завершаясь ледниковым кольцом.

Это кольцо может быть пригодным для жизни, когда вода из тающих ледников создает плодородный регион. Поэтому в вечных сумерках могут жить разные существа, организмы и расти растительность.

Горячая планета-глаз. Изображение: Beau.The Consortium/Rare Earth Wiki

Как образуются холодные планеты-глазные яблоки?

Ледное глазное яблоко находится дальше от тепла своей звезды. Экзопланета все еще имеет ночную ледяную шапку. Но сторона звезды — это не сухая, бесплодная Земля. Это океан, который может быть пригоден для жизни, как и бурные моря Земли.

Ледяная планета-глаз. Изображение: NASA/JPL-Caltech

"Горячее глазное яблоко и ледяное глазное яблоко планеты являются экстремальными случаями, но любая планета, которая приливно привязана к своей звезде, вероятно, будет выглядеть очень по-разному с дневной и ночной стороны. Отличия могут происходить от облаков, от преимущественного таяния льда на дневной стороне или замерзания льда на ночной стороне, или из любого количества других возможных источников. Галактика может быть усеяна дикими разновидностями планет-глаз!" — заявил астроном Шон Реймонд.

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