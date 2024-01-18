Що чекає на людство, коли Земля раптово перестане обертатися — вчені пояснили

Вигляд планети Земля у космосі. Зображення: Shutterstock

Земля постійно обертається навколо своєї осі. Один оберт вона здійснює за 23 години 56 хвилин і 4 секунди зі швидкістю 1674,4 км/год. Природно, ми цього не відчуваємо, а тому сприймаємо як належне. Та що, коли наша планета раптово зупиниться?

На це питання відповіли провідні вчені в області астрономії, пише Space.com.

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Як зазначає професор фізики та астрономії в Університеті штату Боулінг-Грін в Огайо Ендрю Лейден, безперечно, ця подія була б катастрофічною. Річ у тім, коли Земля раптово припинить рух, все інше, що приєднане до планети, буде відділятися від неї та продовжуватиме рухатися з поточною швидкістю обертання Землі, тобто 1674,4 км/год. По суті, цей рух буде відбуватися на низькій орбіті навколо Землі.

Можливо вдасться уціліти деяким областям полюсів, які обертаються мало або зовсім не обертаються, проте надзвичайна сила, ймовірно, спровокує цунамі та землетруси, тому не виживе ніхто.

Земля обертається навколо своєї осі. Анімація:

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Земля поступово втрачає швидкість — який сценарій для усього живого

Якби Земля поступово сповільнювалася і з часом зупинилася, все було б не так катастрофічно, як у першому сценарії, але життя на планеті все одно б змінилося.

До прикладу, тривалість наших днів і ночей ставали б довшими, доки кожний не тривав би шість місяців. Це також змінило б нашу погоду, оскільки на повітряні та океанські течії сильно впливає обертання Землі.

Вчені не виключають, що відсутність обертання могло б стати причиною масового вимирання. Як пояснює Ендрю Лейден, наша планета створює магнітне поле, яке захищає нас від шкідливого випромінювання з космосу. Магнітне поле своєю чергою пов’язане з потоком рідкого металу в зовнішньому ядрі нашої планети, який генерує електричні струми та магнітне поле внаслідок обертання Землі.

Деякі дослідники вважають, що втрата магнітного поля Марса в далекому минулому сприяла тому, що планета стала непридатною для життя.

Чи варто боятися, що одного дня Земля перестане обертатися

Науковці вважають такий сценарій малоймовірним. Принаймні, вона точно не зупиниться сама. Проте, сильний удар великого об'єкта, розміром з Землю, може зупинити, різко сповільнити планету або змусити її обертатися в іншому напрямку. Що теж не може статися.

Але не виключено, що такий сценарій колись спіткав Венеру, яка обертається в іншу сторону та дуже повільно, порівняно з іншими планетами Сонячної системи. Уран також обертається під сильним нахилом у протилежному напрямку, ніж Земля.

Вчені вважають, що початкове обертання Урана і Венери могло бути "зупинено" одним сильним ударом, декількома меншими ударами або порушенням їхнього обертання великою силою тяжіння.

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