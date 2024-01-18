Что ждет человечество, когда Земля внезапно перестанет вращаться — ученые объяснили

Вид планеты Земля в космосе. Изображение: Shutterstock

Земля постоянно вращается вокруг своей оси. Один оборот она совершает за 23 часа 56 минут и 4 секунды со скоростью 1674,4 км/ч. Естественно, мы этого не чувствуем, а потому воспринимаем как должное. Но что если наша планета внезапно остановится?

На этот вопрос ответили ведущие ученые в области астрономии, пишет Space.com.

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Как отмечает профессор физики и астрономии в Университете штата Боулинг-Грин в Огайо Эндрю Лейден, бесспорно, это событие было бы катастрофическим. Дело в том, когда Земля внезапно прекратит движение, все остальное, что присоединено к планете, будет отделяться от нее и будет двигаться с текущей скоростью вращения Земли, то есть 1674,4 км/ч. В сущности, это движение будет происходить на низкой орбите вокруг Земли.

Возможно, удастся уцелеть некоторым областям полюсов, которые вращаются мало или совсем не вращаются, однако чрезвычайная сила, вероятно, спровоцирует цунами и землетрясения, поэтому никто не выживет.

Земля вращается вокруг своей оси. Анимация:

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Земля постепенно теряет скорость — какой сценарий для всего живого

Если бы Земля постепенно замедлялась и со временем остановилась, все было бы не настолько катастрофическим, как в первом сценарии, но жизнь на планете все равно изменилась бы.

К примеру, продолжительность наших дней и ночей становилась бы длиннее, пока каждый не длился бы шесть месяцев. Это также изменило нашу погоду, поскольку на воздушные и океанские течения сильно влияет вращение Земли.

Ученые не исключают, что отсутствие вращения могло бы стать причиной массового вымирания. Как объясняет Эндрю Лейден, наша планета создает магнитное поле, защищающее нас от вредного излучения из космоса. Магнитное поле в свою очередь связано с потоком жидкого металла во внешнем ядре нашей планеты, генерирующим электрические токи и магнитное поле вследствие вращения Земли.

Некоторые исследователи полагают, что потеря магнитного поля Марса в далеком прошлом способствовала тому, что планета стала непригодной для жизни.

Стоит ли бояться, что однажды Земля перестанет вращаться

Ученые считают такой сценарий маловероятным. По крайней мере, она точно не остановится сама. Однако сильный удар большого объекта, размером с Землю, может остановить, резко замедлить планету или заставить ее вращаться в другом направлении. Что тоже не может произойти.

Но не исключено, что такой сценарий когда-то постиг Венеру, которая вращается в другую сторону и очень медленно по сравнению с другими планетами Солнечной системы. Уран также вращается под сильным наклоном в противоположном направлении, чем Земля.

Ученые считают, что первоначальное вращение Урана и Венеры могло быть "остановлено" одним сильным ударом, несколькими меньшими ударами или нарушением их вращения большой силой тяжести.

Ранее мы рассказывали, что ждет Землю и человечество, когда Солнце умрет и превратится в красного гиганта.

Напомним, мы писали, как изменится Земля, когда Юпитер станет звездой.

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