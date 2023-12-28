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Лайфхак — як користуватися повербанком, щоб він прослужив довго

28 грудня 2023 15:20
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Довговічний повербанк: які дії користувачів призводять до поломки пристрою
Потрібно дуже обережно ставитися до зберігання повербанків. Фото: moyo.ua
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Повербанк — досить крихкий та примхливий пристрій. Він вимагає правильного зберігання, при цьому його можна легко пошкодити через банальну необережність.

Як подовжити термін служби повербанка повідомив Adata.

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Залишайте повербанк лише в правильних місцях

Уникайте зберігання повербанків:

  • у місцях з високою температурою;
  • під прямим сонячним промінням;
  • у приміщеннях з підвищеною вологістю;
  • поруч з легкозаймистими речовинами під час заряджання.

Повербанк слід зберігати:

  • у прохолодному затіненому місці.

Перевіряйте заряд повербанка

Якщо ви не часто користуєтесь пристроєм, кожні 2-4 тижні перевіряйте залишковий заряд повербанка, та давайте йому повністю зарядитися, коли залишиться лише одна смужка індикатору.

Літієві акумулятори не можна перезаряджати. Якщо не відключити пристрій від мережі, коли повербанк повністю заряджений, це згодом призведе до збільшення частоти відмов гаджета. Тому намагайтеся не заряджати повербанк вночі, коли ви не контролюєте процес.

Якісні зарядка та кабель

Користуйтесь кабелями та зарядними пристроями лише перевірених виробників. Купуючи гаджети невідомих дешевих марок, або використовуючи старі чи пошкоджені кабелі та зарядки, ви можете легко зіпсувати повербанк.

Раніше ми писали, як правильно вибрати повербанк. Також представили ТОП 10 зарядок для ноутбуків та смартфонів з підтримкою USB-C у 2023 році.

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