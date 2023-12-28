Долговечный повербанк: какие действия пользователей приводят к поломке устройства

Лайфхак — как пользоваться повербанком, чтобы он прослужил долго
Повербанк — довольно хрупкое и капризное устройство. Он требует правильного хранения, при этом его можно легко повредить по банальной неосторожности.
Как продлить срок службы повербанка, сообщил Adata.
Оставляйте повербанк только в правильных местах
Избегайте хранения повербанков:
- в местах с высокой температурой;
- под прямыми солнечными лучами;
- в помещениях с повышенной влажностью;
- рядом с легковоспламеняющимися веществами во время зарядки.
Повербанк следует хранить:
- в прохладном затененном месте.
Проверяйте заряд повербанка
Если вы не часто пользуетесь устройством, каждые 2-4 недели проверяйте остаточный заряд повербанка и давайте ему полностью зарядиться, когда останется только одна полоска индикатора.
Литиевые аккумуляторы нельзя перезаряжать. Если не отключить устройство от сети, когда повербанк полностью заряжен, это приведет к увеличению частоты отказов гаджета. Поэтому старайтесь не заряжать повербанк ночью, когда вы не контролируете процесс.
Качественная зарядка и кабель
Используйте кабели и зарядные устройства только проверенных производителей. Покупая гаджеты неизвестных дешевых марок или используя старые, или поврежденные кабели и зарядки, вы можете легко испортить повербанк.
Ранее мы писали, как правильно выбрать повербанк. Также представили ТОП 10 зарядок для ноутбуков и смартфонов с поддержкой USB-C в 2023 году.
Читайте Новини.LIVE!