Долговечный повербанк: какие действия пользователей приводят к поломке устройства

Нужно очень осторожно относиться к хранению повербанков. Фото: moyo.ua

Повербанк — довольно хрупкое и капризное устройство. Он требует правильного хранения, при этом его можно легко повредить по банальной неосторожности.

Как продлить срок службы повербанка, сообщил Adata.

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Оставляйте повербанк только в правильных местах

Избегайте хранения повербанков:

в местах с высокой температурой;

под прямыми солнечными лучами;

в помещениях с повышенной влажностью;

рядом с легковоспламеняющимися веществами во время зарядки.

Повербанк следует хранить:

в прохладном затененном месте.

Проверяйте заряд повербанка

Если вы не часто пользуетесь устройством, каждые 2-4 недели проверяйте остаточный заряд повербанка и давайте ему полностью зарядиться, когда останется только одна полоска индикатора.

Литиевые аккумуляторы нельзя перезаряжать. Если не отключить устройство от сети, когда повербанк полностью заряжен, это приведет к увеличению частоты отказов гаджета. Поэтому старайтесь не заряжать повербанк ночью, когда вы не контролируете процесс.

Качественная зарядка и кабель

Используйте кабели и зарядные устройства только проверенных производителей. Покупая гаджеты неизвестных дешевых марок или используя старые, или поврежденные кабели и зарядки, вы можете легко испортить повербанк.

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