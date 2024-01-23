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На базі Android — Ford та Lincoln анонсували автомобільну ОС Digital Experience

23 січня 2024 15:08
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Android на колесах: Ford та Lincoln презентували автомобільну ОС Digital Experience
Платформу Digital Experience впровадили в автомобілі Lincoln Nautilus 2024 року. Фото: ford.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Ford та Lincoln розробили платформу Digital Experience на базі Android. Повідомляється, що програма обіцяє безперешкодно інтегрувати автомобіль у цифрове життя автовласника.

Про це написав ArenaEV.

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Для свого першого впровадження платформа отримала 48-дюймовий панорамний дисплей автомобіля Lincoln Nautilus 2024 року. Всі необхідні опції для водія можна легко знайти за допомогою сенсорного екрана та кнопок на кермі.

Що вміє Digital Experience

Платформа підтримує профілі користувачів, тому водій зможе встановити свої уподобання, які будуть автоматично застосовуватися при його вході в автомобіль:

  • додатки;
  • контакти;
  • улюблені пункти призначення;
  • індивідуальні налаштування сидінь, керма та дзеркал.

Навігація здійснюється через Google Maps, з оновленням інформації про дорожній рух у реальному часі та динамічною зміною маршрутів.

Фото: ford.com

Голосовим помічником за замовчуванням є Google Assistant, але як альтернатива також вбудована Alexa. Вони дозволяють регулювати температуру, шукати інформацію, знаходити пункти призначення або перемикати радіостанції.

Додаткові можливості платформи

На сенсорному екрані можна грати в ігри, обираючи їх зі списку в Google Play, зокрема ексклюзивну для Ford версію гоночної гри Asphalt Nitro 2. Також можна переглядати відео, фільми та телепередачі за допомогою YouTube, Prime Video тощо.

Фото: ford.com

Для тих, хто віддає перевагу Android Auto або Apple CarPlay, вони також підтримуються системою.

Раніше Volkswagen та виробник DS з Франції встановили ChatGPT у своїх автомобілях.

Android
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Ford
технології
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