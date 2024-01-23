Android на колесах: Ford и Lincoln представили автомобильную ОС Digital Experience

На базе Android — Ford и Lincoln анонсировали автомобильную ОС Digital Experience
Ford и Lincoln разработали платформу Digital Experience на базе Android. Сообщается, что программа обещает беспрепятственно интегрировать автомобиль в цифровую жизнь автовладельца.
Об этом пишет ArenaEV.
Для своего первого внедрения платформа получила 48-дюймовый панорамный экран автомобиля Lincoln Nautilus 2024 года. Все необходимые настройки для водителя можно легко найти с помощью сенсорного экрана и кнопок на руле.
Что умеет Digital Experience
Платформа поддерживает профили пользователей, поэтому водитель сможет установить свои предпочтения, которые будут автоматически применяться при входе в автомобиль:
- приложения;
- контакты;
- любимые пункты назначения;
- индивидуальные настройки сидений, руля и зеркал.
Навигация осуществляется через Google Maps с обновлением информации о дорожном движении в реальном времени и динамическим изменением маршрутов.
Голосовым помощником по умолчанию является Google Assistant, но в качестве альтернативы также встроена Alexa. Они позволяют регулировать температуру, искать информацию, находить пункты назначения или переключать радиостанции.
Дополнительные возможности платформы
На сенсорном экране можно играть в игры, выбирая их из списка в Google Play, в том числе эксклюзивную для Ford версию гоночной игры Asphalt Nitro 2. Также можно просматривать видео, фильмы и телепередачи с помощью YouTube, Prime Video и т.д.
Для тех, кто предпочитает Android Auto или Apple CarPlay, они также поддерживаются системой.
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