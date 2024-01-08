ТОП-3 телефонів Android за ціною менш як 200 доларів у 2024 році

Найкращі смартфони Android за ціною до 200 доларів у 2024 році
8 січня 2024 19:55
Ціна не завжди ходить поруч з якістю, тому за 200 доларів можна отримати трішки більше очікуваного. Фото: @TechRight
Топові телефони на Android можуть бути з усіма мислимими характеристиками. Але якщо бюджет не безмірний, можна зменшити очікування, та отримати чудовий смартфон за набагато меншу суму.
Про це написав Android Authority.
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1. Samsung Galaxy A14 5G
Ціна: 199,99 долара.
Плюси
- Надійна основна камера 50 МП, яка робить дуже гарні фотографії при пристойному освітленні.
- Батарея місткістю 5000 мАг здатна працювати два дні без підзарядки.
- Samsung обіцяв два роки оновлень Android та чотири роки оновлень системи безпеки.
- Роз'єм для навушників та слот для карт пам'яті microSD.
Мінуси
- Не найміцніша задня пластикова панель.
- Погані динаміки.
- Лише 64 ГБ накопичувача.
2. Samsung Galaxy A03s
Ціна: 124,99 долара.
Плюси
- Дуже приваблива ціна.
- Батареї на 5000 мАг вистачає на два дні помірного використання.
- Фірмові п'ятирічні оновлення безпеки від Samsung дозволять цьому телефону працювати набагато довше, ніж дешевим альтернативам від інших компаній.
Мінуси
- Слабка продуктивність.
- Низька якість збірки.
- Об'єктиви, окрім основної камери, не зовсім справляються зі своєю роботою.
3. Motorola Moto G Stylus 2023
Ціна: 169 доларів.
Плюси
- Вбудований стилус.
- Покращений дизайн.
- Чисте програмне забезпечення.
- Тривалий час автономної роботи.
Мінуси
- Послаблений процесор і низька продуктивність.
- Лише одна нормальна камера.
- Зменшений обсяг пам'яті та сховища.
- Екран з низькою роздільною здатністю.
- Немає NFC.
- Обмежена політика оновлення програмного забезпечення.
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