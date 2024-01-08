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Найкращі смартфони Android за ціною до 200 доларів у 2024 році

8 січня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 телефонів Android за ціною менш як 200 доларів у 2024 році
Ціна не завжди ходить поруч з якістю, тому за 200 доларів можна отримати трішки більше очікуваного. Фото: @TechRight
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Топові телефони на Android можуть бути з усіма мислимими характеристиками. Але якщо бюджет не безмірний, можна зменшити очікування, та отримати чудовий смартфон за набагато меншу суму.

Про це написав Android Authority.

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1. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: digitaltrends.com

Ціна: 199,99 долара.

Плюси

  • Надійна основна камера 50 МП, яка робить дуже гарні фотографії при пристойному освітленні.
  • Батарея місткістю 5000 мАг здатна працювати два дні без підзарядки.
  • Samsung обіцяв два роки оновлень Android та чотири роки оновлень системи безпеки.
  • Роз'єм для навушників та слот для карт пам'яті microSD.

Мінуси

  • Не найміцніша задня пластикова панель.
  • Погані динаміки.
  • Лише 64 ГБ накопичувача.

2. Samsung Galaxy A03s

Фото: androidauthority.com

Ціна: 124,99 долара.

Плюси

  • Дуже приваблива ціна.
  • Батареї на 5000 мАг вистачає на два дні помірного використання.
  • Фірмові п'ятирічні оновлення безпеки від Samsung дозволять цьому телефону працювати набагато довше, ніж дешевим альтернативам від інших компаній.

Мінуси

  • Слабка продуктивність.
  • Низька якість збірки.
  • Об'єктиви, окрім основної камери, не зовсім справляються зі своєю роботою.

3. Motorola Moto G Stylus 2023

Фото: cnet.com

Ціна: 169 доларів.

Плюси

  • Вбудований стилус.
  • Покращений дизайн.
  • Чисте програмне забезпечення.
  • Тривалий час автономної роботи.

Мінуси

  • Послаблений процесор і низька продуктивність.
  • Лише одна нормальна камера.
  • Зменшений обсяг пам'яті та сховища.
  • Екран з низькою роздільною здатністю.
  • Немає NFC.
  • Обмежена політика оновлення програмного забезпечення.

Раніше ми писали, про бюджетні смартфони з якісними камерами. Також представляли ТОП-10 найпопулярніших смартфонів світу у 2023 році.

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