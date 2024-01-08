ТОП-3 телефонів Android за ціною менш як 200 доларів у 2024 році

Ціна не завжди ходить поруч з якістю, тому за 200 доларів можна отримати трішки більше очікуваного. Фото: @TechRight

Топові телефони на Android можуть бути з усіма мислимими характеристиками. Але якщо бюджет не безмірний, можна зменшити очікування, та отримати чудовий смартфон за набагато меншу суму.

Про це написав Android Authority.

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1. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: digitaltrends.com

Ціна: 199,99 долара.

Плюси

Надійна основна камера 50 МП, яка робить дуже гарні фотографії при пристойному освітленні.

Батарея місткістю 5000 мАг здатна працювати два дні без підзарядки.

Samsung обіцяв два роки оновлень Android та чотири роки оновлень системи безпеки.

Роз'єм для навушників та слот для карт пам'яті microSD.

Мінуси

Не найміцніша задня пластикова панель.

Погані динаміки.

Лише 64 ГБ накопичувача.

2. Samsung Galaxy A03s

Фото: androidauthority.com

Ціна: 124,99 долара.

Плюси

Дуже приваблива ціна.

Батареї на 5000 мАг вистачає на два дні помірного використання.

Фірмові п'ятирічні оновлення безпеки від Samsung дозволять цьому телефону працювати набагато довше, ніж дешевим альтернативам від інших компаній.

Мінуси

Слабка продуктивність.

Низька якість збірки.

Об'єктиви, окрім основної камери, не зовсім справляються зі своєю роботою.

3. Motorola Moto G Stylus 2023

Фото: cnet.com

Ціна: 169 доларів.

Плюси

Вбудований стилус.

Покращений дизайн.

Чисте програмне забезпечення.

Тривалий час автономної роботи.

Мінуси

Послаблений процесор і низька продуктивність.

Лише одна нормальна камера.

Зменшений обсяг пам'яті та сховища.

Екран з низькою роздільною здатністю.

Немає NFC.

Обмежена політика оновлення програмного забезпечення.

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