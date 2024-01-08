ТОП-3 телефонов Android по цене менее 200 долларов в 2024 году

Лучшие смартфоны Android по цене до 200 долларов в 2024 году
8 января 2024 19:55
Цена не всегда ходит рядом с качеством, поэтому за 200 долларов можно получить немного больше ожидаемого. Фото: @TechRight
Топовые телефоны на Android могут быть со всеми мыслимыми характеристиками. Но если бюджет не безмерен, можно уменьшить ожидания и получить отличный смартфон за гораздо меньшую сумму.
Об этом написал Android Authority.
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1. Samsung Galaxy A14 5G
Цена: 199,99 доллара.
Плюсы
- Надежная основная камера 50 МП, делающая очень хорошие фотографии при приличном освещении.
- Батарея емкостью 5000 мАч способна работать два дня без подзарядки.
- Samsung обещал два года обновления Android и четыре года обновления системы безопасности.
- Разъем для наушников и слот для карт памяти microSD.
Минусы
- Не самая прочная задняя пластиковая панель.
- Плохие динамики.
- Только 64 ГБ накопителя.
2. Samsung Galaxy A03s
Цена: 124,99 доллара.
Плюсы
- Очень привлекательная цена.
- Батареи на 5000 мАч хватает на два дня умеренного использования.
- Фирменные пятилетние обновления безопасности от Samsung позволят этому телефону работать гораздо дольше, чем дешевым альтернативам от других компаний.
Минусы
- Слабая производительность.
- Низкое качество сборки.
- Объективы кроме основной камеры не совсем справляются со своей работой.
3. Motorola Moto G Stylus 2023
Цена: 169 долларов.
Плюсы
- Встроенный стилус.
- Улучшенный дизайн.
- Чистое программное обеспечение.
- Долгое время автономной работы.
Минусы
- Ослабленный процессор и низкая производительность.
- Только одна нормальная камера.
- Уменьшен объем памяти и хранилища.
- Экран с низким разрешением.
- Нет NFC.
- Ограниченная политика обновления программного обеспечения.
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