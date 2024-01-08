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Лучшие смартфоны Android по цене до 200 долларов в 2024 году

8 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
ТОП-3 телефонов Android по цене менее 200 долларов в 2024 году
Цена не всегда ходит рядом с качеством, поэтому за 200 долларов можно получить немного больше ожидаемого. Фото: @TechRight
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Топовые телефоны на Android могут быть со всеми мыслимыми характеристиками. Но если бюджет не безмерен, можно уменьшить ожидания и получить отличный смартфон за гораздо меньшую сумму.

Об этом написал Android Authority.

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1. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: digitaltrends.com

Цена: 199,99 доллара.

Плюсы

  • Надежная основная камера 50 МП, делающая очень хорошие фотографии при приличном освещении.
  • Батарея емкостью 5000 мАч способна работать два дня без подзарядки.
  • Samsung обещал два года обновления Android и четыре года обновления системы безопасности.
  • Разъем для наушников и слот для карт памяти microSD.

Минусы

  • Не самая прочная задняя пластиковая панель.
  • Плохие динамики.
  • Только 64 ГБ накопителя.

2. Samsung Galaxy A03s

Фото: androidauthority.com

Цена: 124,99 доллара.

Плюсы

  • Очень привлекательная цена.
  • Батареи на 5000 мАч хватает на два дня умеренного использования.
  • Фирменные пятилетние обновления безопасности от Samsung позволят этому телефону работать гораздо дольше, чем дешевым альтернативам от других компаний.

Минусы

  • Слабая производительность.
  • Низкое качество сборки.
  • Объективы кроме основной камеры не совсем справляются со своей работой.

3. Motorola Moto G Stylus 2023

Фото: cnet.com

Цена: 169 долларов.

Плюсы

  • Встроенный стилус.
  • Улучшенный дизайн.
  • Чистое программное обеспечение.
  • Долгое время автономной работы.

Минусы

  • Ослабленный процессор и низкая производительность.
  • Только одна нормальная камера.
  • Уменьшен объем памяти и хранилища.
  • Экран с низким разрешением.
  • Нет NFC.
  • Ограниченная политика обновления программного обеспечения.

Ранее мы писали, о бюджетных смартфонах с качественными камерами. Также представляли ТОП-10 популярнейших смартфонов мира в 2023 году.

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