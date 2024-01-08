ТОП-3 телефонов Android по цене менее 200 долларов в 2024 году

Цена не всегда ходит рядом с качеством, поэтому за 200 долларов можно получить немного больше ожидаемого. Фото: @TechRight

Топовые телефоны на Android могут быть со всеми мыслимыми характеристиками. Но если бюджет не безмерен, можно уменьшить ожидания и получить отличный смартфон за гораздо меньшую сумму.

Об этом написал Android Authority.

Читайте также:

1. Samsung Galaxy A14 5G

Фото: digitaltrends.com

Цена: 199,99 доллара.

Плюсы

Надежная основная камера 50 МП, делающая очень хорошие фотографии при приличном освещении.

Батарея емкостью 5000 мАч способна работать два дня без подзарядки.

Samsung обещал два года обновления Android и четыре года обновления системы безопасности.

Разъем для наушников и слот для карт памяти microSD.

Минусы

Не самая прочная задняя пластиковая панель.

Плохие динамики.

Только 64 ГБ накопителя.

2. Samsung Galaxy A03s

Фото: androidauthority.com

Цена: 124,99 доллара.

Плюсы

Очень привлекательная цена.

Батареи на 5000 мАч хватает на два дня умеренного использования.

Фирменные пятилетние обновления безопасности от Samsung позволят этому телефону работать гораздо дольше, чем дешевым альтернативам от других компаний.

Минусы

Слабая производительность.

Низкое качество сборки.

Объективы кроме основной камеры не совсем справляются со своей работой.

3. Motorola Moto G Stylus 2023

Фото: cnet.com

Цена: 169 долларов.

Плюсы

Встроенный стилус.

Улучшенный дизайн.

Чистое программное обеспечение.

Долгое время автономной работы.

Минусы

Ослабленный процессор и низкая производительность.

Только одна нормальная камера.

Уменьшен объем памяти и хранилища.

Экран с низким разрешением.

Нет NFC.

Ограниченная политика обновления программного обеспечения.

Ранее мы писали, о бюджетных смартфонах с качественными камерами. Также представляли ТОП-10 популярнейших смартфонов мира в 2023 году.