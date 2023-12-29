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Неприємна новина для фанів Samsung — стали відомі ціни на Galaxy S24 в Європі

29 грудня 2023 20:00
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24: ціни на лінійку не потішили фанатів моделі смартфона Ultra
Новини про ціни для Galaxy S24 Ultra для Європи не потішили шанувальників Samsung. Фото: notebookcheck.net
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Вже відомо, як виглядатимуть Galaxy S24, Galaxy S24+ та Galaxy S24 Ultra, та які матимуть характеристики. А зараз 'явилися дані, що Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть трохи дешевшими, а Galaxy S24 Ultra дорожчим за відповідні телефони попередньої серії.

Про це написав SamMobile.

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Ціни на Galaxy S24

Згідно з повідомленням, стартова ціна Galaxy S24 становитиме 899 євро за 128 ГБ, 959 євро для 256 ГБ.

Galaxy S24+ коштуватиме 1149 євро та 1269 євро за версії 256 ГБ та 512 ГБ відповідно.

Galaxy S24 Ultra коштуватиме 1449 євро за 256 ГБ і 1569 за 512 ГБ. Буде також версія телефону з 1 ТБ пам'яті, але її ціна поки що не розголошується.

  • Galaxy S24 128 ГБ: 899 євро.
  • Galaxy S24 256 ГБ: 959 євро.
  • Galaxy S24+ 256 ГБ: 1149 євро.
  • Galaxy S24+ 512 ГБ: 1269 євро.
  • Galaxy S24 Ultra 256 ГБ: 1 449 євро.
  • Galaxy S24 Ultra 512 ГБ: 1 569 євро.

Скільки коштували Galaxy S23

Для порівняння, стартова ціна Galaxy S23 в Європі становила 949 євро, ціна Galaxy S23+ стартувала від 1199 євро. Galaxy S23 Ultra коштував 1399 євро за версію телефону на 256 ГБ, коли він вийшов на ринок на початку цього року.

Звичайно, ціни можуть дещо відрізнятися через різні податки в країнах Європи. Однак суть цього витоку полягає в тому, що Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть трохи дешевшими за своїх попередників, тоді як Galaxy S24 Ultra — дорожчим.

Раніше ми повідомляли, що Samsung випустила два дешевих смартфони лінійки A. Також представляли ТОП 5 найкращих смартфонів Samsung у 2023 році.

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