Samsung Galaxy S24: цены на линейку не порадовали фанатов модели смартфона Ultra

Неприятная новость для фанов Samsung — стали известны цены на Galaxy S24 в Европе
Уже известно, как будут выглядеть Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, и какими характеристиками обладать. А теперь появились данные, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут немного дешевле, а Galaxy S24 Ultra дороже соответствующих телефонов предыдущей серии.
Об этом пишет SamMobile.
Цены на Galaxy S24
Согласно сообщению, стартовая цена Galaxy S24 будет составлять 899 евро за 128 ГБ, 959 евро для 256 ГБ.
Galaxy S24+ будет стоить 1149 евро и 1269 евро для версий 256 ГБ и 512 ГБ соответственно.
Galaxy S24 Ultra обойдется в 1449 евро за 256 ГБ и 1569 евро за 512 ГБ. Будет также версия телефона с 1 ТВ памяти, но ее цена пока не разглашается.
- Galaxy S24 128 ГБ: 899 евро.
- Galaxy S24 256 ГБ: 959 евро.
- Galaxy S24+ 256 ГБ: 1149 евро.
- Galaxy S24+ 512 ГБ: 1269 евро.
- Galaxy S24 Ultra 256 ГБ: 1449 евро.
- Galaxy S24 Ultra 512 ГБ: 1569 евро.
Сколько стоили Galaxy S23
Для сравнения, стартовая цена Galaxy S23 в Европе составила 949 евро, цена Galaxy S23+ стартовала от 1199 евро. Galaxy S23 Ultra стоил 1399 евро за версию телефона на 256 ГБ, когда он вышел на рынок в начале этого года.
Конечно, цены могут несколько отличаться из-за разных налогов в странах Европы. Однако суть этой утечки состоит в том, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут немного дешевле своих предшественников, тогда как Galaxy S24 Ultra — дороже.
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