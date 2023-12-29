Samsung Galaxy S24: цены на линейку не порадовали фанатов модели смартфона Ultra

Новости о ценах для Galaxy S24 Ultra для Европы не порадовали поклонников Samsung. Фото: notebookcheck.net

Уже известно, как будут выглядеть Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra, и какими характеристиками обладать. А теперь появились данные, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут немного дешевле, а Galaxy S24 Ultra дороже соответствующих телефонов предыдущей серии.

Об этом пишет SamMobile.

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Цены на Galaxy S24

Согласно сообщению, стартовая цена Galaxy S24 будет составлять 899 евро за 128 ГБ, 959 евро для 256 ГБ.

Galaxy S24+ будет стоить 1149 евро и 1269 евро для версий 256 ГБ и 512 ГБ соответственно.

Galaxy S24 Ultra обойдется в 1449 евро за 256 ГБ и 1569 евро за 512 ГБ. Будет также версия телефона с 1 ТВ памяти, но ее цена пока не разглашается.

Galaxy S24 128 ГБ: 899 евро.

Galaxy S24 256 ГБ: 959 евро.

Galaxy S24+ 256 ГБ: 1149 евро.

Galaxy S24+ 512 ГБ: 1269 евро.

Galaxy S24 Ultra 256 ГБ: 1449 евро.

Galaxy S24 Ultra 512 ГБ: 1569 евро.

Сколько стоили Galaxy S23

Для сравнения, стартовая цена Galaxy S23 в Европе составила 949 евро, цена Galaxy S23+ стартовала от 1199 евро. Galaxy S23 Ultra стоил 1399 евро за версию телефона на 256 ГБ, когда он вышел на рынок в начале этого года.

Конечно, цены могут несколько отличаться из-за разных налогов в странах Европы. Однако суть этой утечки состоит в том, что Galaxy S24 и Galaxy S24+ будут немного дешевле своих предшественников, тогда как Galaxy S24 Ultra — дороже.

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