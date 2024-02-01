У Дії з'явились нові послуги від Vodafone — як підключити

Нова послуга від Vodafone — як підключитися через Дію
Відтепер замовити eSIM чи фізичну SIM-карту Vodafone можна буде через "Дію". Також у онлайн-форматі можна підключити новий номер на контракт.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Детальніше про нові послуги Vodafone
У повідомленні сказано, що нові послуги запровадили для тих, хто хоче стати абонентом Vodafone та оформити контрактне підключення. Діючі абоненти Vodafone можуть отримати ще один номер, а також оформити контрактне підключення на нього через "Дію".
Відомо, що після замовлення:
- eSIM вишлють на e-mail замовника;
- фізичну SIM-картку можна забрати у поштовому відділенні або поштоматі.
Як замовити eSIM чи фізичну SIM-карту Vodafone через "Дію"
Щоб скористатися послугою, слід зайти до програми My Vodafone. Після чого:
- обрати "Станьте новим клієнтом Vodafone";
- обрати формат картки – eSIM або фізична SIM;
- обрати тарифний план та номер;
- надіслати копію ID-картки через "Дію";
- вказати контакти для зв'язку;
- підписати договір.
Що ще треба знати
Нагадаємо, що у застосунку державних послуг "Дія" пропонують нові військові облігації. Оскільки їх зазвичай присвячують різним містам, то цього разу створили — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.
Ми також повідомляли про те, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.
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