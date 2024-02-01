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Нова послуга від Vodafone — як підключитися через Дію

1 лютого 2024 08:16
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
У Дії з'явились нові послуги від Vodafone — як підключити
Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Відтепер замовити eSIM чи фізичну SIM-карту Vodafone можна буде через "Дію".  Також у онлайн-форматі можна підключити новий номер на контракт.

Про це повідомляє пресслужба "Дії".

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Детальніше про нові послуги Vodafone

У повідомленні сказано, що нові послуги запровадили для тих, хто хоче стати абонентом Vodafone та оформити контрактне підключення. Діючі абоненти Vodafone можуть отримати ще один номер, а також оформити контрактне підключення на нього через "Дію".

Відомо, що після замовлення:

  • eSIM вишлють на e-mail замовника;
  • фізичну SIM-картку можна забрати у поштовому відділенні або поштоматі.

Як замовити eSIM чи фізичну SIM-карту Vodafone через "Дію"

Щоб скористатися послугою, слід зайти до програми My Vodafone. Після чого:

  • обрати "Станьте новим клієнтом Vodafone";
  • обрати формат картки – eSIM або фізична SIM;
  • обрати тарифний план та номер;
  • надіслати копію ID-картки через "Дію";
  • вказати контакти для зв'язку;
  • підписати договір.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у застосунку державних послуг "Дія" пропонують нові військові облігації. Оскільки їх зазвичай присвячують різним містам, то цього разу створили — Залізний Порт, Асканію-Нову, Джанкой та Керч.

Ми також повідомляли про те, що абоненти Київстар, Vodafone та lifecell можуть переказувати гроші з мобільного рахунку на банківську картку. Це можна зробити кількома способами.

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