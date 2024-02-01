В Дії появились новые услуги от Vodafone — как подключить

Телефон в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Теперь заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone можно будет через "Дію". Также в онлайн-формате можно подключить новый номер по контракту.

Об этом сообщает прессслужба "Дії".

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Подробнее о новых услугах Vodafone

В сообщении говорится, что новые услуги ввели для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. Действующие абоненты Vodafone могут получить еще один номер, а также оформить контрактное подключение через "Дію".

Известно, что после заказа:

eSIM вышлют на e-mail заказчика;

физическую SIM-карту можно забрать в почтовом отделении или почтамате.

Как заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone через "Дію"

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в программу My Vodafone. После чего:

выбрать "Станьте новым клиентом Vodafone";

выбрать формат карты — eSIM или физическая SIM;

выбрать тарифный план и номер;

отправить копию ID-карты через "Дію";

указать контакты для связи;

подписать договор.

Что еще нужно знать

Напомним, что в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новые военные облигации. Поскольку их обычно посвящают разным городам, то на этот раз создали Железный Порт, Асканию-Нову, Джанкой и Керчь.

Мы также сообщали о том, что абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.