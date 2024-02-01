В Дії появились новые услуги от Vodafone — как подключить

Новая услуга от Vodafone – как подключиться через Дію
Теперь заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone можно будет через "Дію". Также в онлайн-формате можно подключить новый номер по контракту.
Об этом сообщает прессслужба "Дії".
Подробнее о новых услугах Vodafone
В сообщении говорится, что новые услуги ввели для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. Действующие абоненты Vodafone могут получить еще один номер, а также оформить контрактное подключение через "Дію".
Известно, что после заказа:
- eSIM вышлют на e-mail заказчика;
- физическую SIM-карту можно забрать в почтовом отделении или почтамате.
Как заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone через "Дію"
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо войти в программу My Vodafone. После чего:
- выбрать "Станьте новым клиентом Vodafone";
- выбрать формат карты — eSIM или физическая SIM;
- выбрать тарифный план и номер;
- отправить копию ID-карты через "Дію";
- указать контакты для связи;
- подписать договор.
Что еще нужно знать
Напомним, что в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новые военные облигации. Поскольку их обычно посвящают разным городам, то на этот раз создали Железный Порт, Асканию-Нову, Джанкой и Керчь.
Мы также сообщали о том, что абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell могут переводить деньги с мобильного счета на банковскую карту. Это можно сделать несколькими способами.
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