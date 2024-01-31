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Обираємо сканер відбитків пальців на смартфонах — який найкращий у 2024 році

31 січня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Сканер відбитків пальців на телефонах: яке розташування сенсора найкраще
Оптимальним варіантом є оптичний сканер під екраном смартфона. Фото: trustedreviews.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Сьогодні майже на кожному смартфоні за ціною від 5 тис. грн встановлений сканер відбитка пальців для безпечного розблокування пристрою. Сенсор може бути розміщеним на екрані, збоку або ззаду телефону, то яке розташування на гаджеті краще та зручніше.

Про це написав ITechua.

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Сканер на задній панелі

Як правило, при такому розташуванні використовують місткісний сканер відбитків.

Плюси

  • Сканер швидкий.
  • Відрізняється точністю розпізнавання.

Мінуси

  • Сканер швидко засмічується.
  • Брудні руки негативно позначаються на точності розпізнавання.
  • Якщо не чистити струмопровідну пластину, за пару тижнів вона перестане належним чином реагувати навіть на чисті пальці.

Кнопка сканера збоку

Дактилоскопи, суміщені з кнопкою живлення, теж є струмопровідними пластинами.

Плюси

  • Відсутність кружка на задній панелі.
  • Максимально зручні для правши.

Мінуси

  • Менша площа пластини, що позначається на точності розпізнавання.
  • Швидко засмічується.
  • Шульга змушений прикладати до дактилоскопа вказівний палець замість великого.

Сканер в дисплеї

Плюси

  • Позбавлений усіх недоліків двох інших варіантів.
  • Однаково зручний і для правши, і для шульги.
  • Якщо телефон лежить на столі, то можна зняти блокування, не піднімаючи сам пристрій.
  • Підекранний сканер не потребує додаткового догляду, адже на дисплей нанесене олеофобне покриття.

Мінуси

  • Сканер в екрані — прерогатива не найдешевших смартфонів, оснащених дисплеєм з AMOLED-матрицею.
  • Через використання оптичного дактилоскопа швидкість опрацьовування відбитків нижча.
  • До розташування сканера потрібно звикати, позаяк його область не підсвічується на заблокованому екрані.

Раніше назвали умови, за яких смартфон служитиме найдовше. Також ми повідомляли, як прискорити роботу смартфона натисканням однієї кнопки.

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