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Выбираем сканер отпечатков пальцев на смартфонах — какой лучший в 2024 году

31 января 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Сканер отпечатков пальцев на телефонах: какое расположение сенсора лучше
Оптимальным вариантом является оптический сканер под экраном смартфона. Фото: trustedreviews.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Сегодня почти на каждом смартфоне по цене от 5 тыс. грн установлен сканер отпечатка пальцев для безопасной разблокировки устройства. Сенсор может быть расположен на экране, сбоку или сзади телефона, то какое расположение на гаджете лучше и удобнее.

Об этом написал ITechua.

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Сканер на задней панели

Как правило, при таком расположении используют емкостный сканер отпечатков.

Плюсы

  • Быстрый сканер.
  • Отличается точностью распознавания.

Минусы

  • Сканер быстро засоряется.
  • Грязные руки отрицательно сказываются на точности распознавания.
  • Если не чистить токопроводящую пластину, через пару недель она перестанет должным образом реагировать даже на чистые пальцы.

Кнопка сканера сбоку

Дактилоскопы, совмещенные с кнопкой питания, тоже являются токопроводящими пластинами.

Плюсы

  • Отсутствие кружка на задней панели.
  • Максимально удобны для правши.

Минусы

  • Меньшая площадь пластины, что сказывается на точности распознавания.
  • Быстро засоряется.
  • Левша вынужден прикладывать к дактилоскопу указательный палец вместо большого.

Сканер в дисплее

Плюсы

  • Лишенный всех недостатков двух других вариантов.
  • Одинаково удобен и для правшей, и для левшей.
  • Если телефон лежит на столе, можно снять блокировку, не поднимая само устройство.
  • Подэкранный сканер не требует дополнительного ухода, ведь на дисплей нанесено олеофобное покрытие.

Минусы

  • Сканер в экране — прерогатива не самых дешевых смартфонов, оснащенных дисплеем с AMOLED-матрицей.
  • Из-за использования оптического дактилоскопа скорость обработки отпечатков ниже.
  • К расположению сканера необходимо привыкать, так как его область не подсвечивается на заблокированном экране.

Ранее назвали условия, при которых смартфон будет служить долго. Также мы сообщали, как ускорить работу смартфона нажатием одной кнопки.

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