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OnePlus 12 проти OnePlus 12R — чи варто дочекатися бюджетної версії смартфона

4 січня 2024 17:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
OnePlus 12 проти OnePlus 12R: що купити
OnePlus 12R є пристроєм з менш вражаючими характеристиками та нижчою ціною, але з основними перевагами флагмана. Фото: androidauthority.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

OnePlus в тизерах на своєму індійському акаунті X повідомив, що флагманський смартфон OnePlus 12 стане доступним для світових ринків 23 січня. В цей же самий час розпочнеться продаж бюджетного OnePlus 12R.

Експерти Phone Arena порівняли два телефони, та з'ясували, який з них краще вибрати.

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OnePlus 12R є пристроєм з менш вражаючими характеристиками та нижчою ціною, але з основними перевагами флагмана. OnePlus 12 є найкращим вибором, чи 12R виявиться сюрпризом?

OnePlus 12 проти OnePlus 12R

  • 6,8-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1440 x 3168 пікселів та частотою оновлення 120 Гц проти 6,7-дюймового OLED-дисплея з 1240 x 2772 пікселів та 120 Гц.
  • Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 проти Snapdragon 8 Gen 2.
  • Пікова яскравість 4 500 ніт проти однозначно нижчої на OnePlus 12R
  • 50 МП+64 МП+48 МП проти 50 МП+8 МП+2 МП.
  • 12/16/24 ГБ оперативки проти 8/16 ГБ.
  • 256/512/1 ТБ пам'яті проти 128/256 ГБ.
  • Акумулятор на 5000 мАг проти 5500 мАг.

Продуктивність

OnePlus 12 отримав Snapdragon 8 Gen 3, який є найкращим чипсетом, доступним для телефонів Android прямо зараз. OnePlus 12R вийде з попереднім чипом Snapdragon 8 Gen 2. Ймовірно, користувачі не помітять значної різниці в повсякденній продуктивності між двома телефонами.

Акумулятор

OnePlus 12R може поставлятиметься з акумулятором місткістю 5500 мАг, а OnePlus 12 — з 5400 мАг. Така мізерна різниця, не призведе до того, що 12R матиме значно кращий час автономної роботи, особливо з урахуванням потенційну ефективність Snapdragon 8 Gen 3 порівняно з 8 Gen 2.

Окрім того, OnePlus 12 підтримує швидку бездротову зарядку потужністю 50 Вт, чого не має у 12R.

Вердикт

Якщо вам потрібен справжній флагман, зверніть увагу на OnePlus 12 (ціна від 607 до 818 доларів). Ті, хто має обмежений бюджет, можуть розглянути OnePlus 12R (600 доларів), який, ймовірно, все одно забезпечить більш ніж пристойний досвід за меншу частину ціни.

Раніше ми писали про бюджетний смартфон з величезною оперативкою та 1 ТБ пам'яті OnePlus Ace 2 Pro. Також ми представляли ТОП 5 найкращих смартфонів з двома SIM-картами у 2023 році.

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