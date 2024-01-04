OnePlus 12 против OnePlus 12R: что купить

OnePlus 12R является устройством с менее впечатляющими характеристиками и более низкой ценой, но с основными преимуществами флагмана. Фото: androidauthority.com

OnePlus в тизерах на своем индийском аккаунте X сообщил, что флагманский смартфон OnePlus 12 станет доступен для мировых рынков 23 января. В это же время начнется продажа бюджетного OnePlus 12R.

Эксперты Phone Arena сравнили два телефона и выяснили, какой из них лучше выбрать.

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OnePlus 12R является устройством с менее впечатляющими характеристиками и более низкой ценой, но с основными преимуществами флагмана. OnePlus 12 является лучшим выбором, или 12R окажется сюрпризом?

OnePlus 12 против OnePlus 12R

6,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1440 x 3168 пикселей и с частотой обновления 120 Гц против 6,7-дюймового OLED-дисплея с 1240 x 2772 пикселей и с 120 Гц.

Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 против Snapdragon 8 Gen 2.

Пиковая яркость 4 500 нит против однозначно нижней OnePlus 12R

50 МП+64 МП+48 МП против 50 МП+8 МП+2 МП.

12/16/24 ГБ оперативной памяти против 8/16 ГБ.

256/512/1 ТВ памяти против 128/256 ГБ.

Аккумулятор на 5000 мАч против 5500 мАч.

Производительность

OnePlus 12 получил Snapdragon 8 Gen 3, являющийся лучшим чипсетом, доступным для телефонов Android прямо сейчас. OnePlus 12R выйдет с предыдущим чипом Snapdragon 8 Gen 2. По всей видимости, пользователи не заметят значительной разницы в повседневной производительности между двумя телефонами.

Аккумулятор

OnePlus 12R может поставляться с аккумулятором емкостью 5500 мАч, а OnePlus 12 — с 5400 мАч. Такая мизерная разница, не приведет к тому, что 12R будет иметь гораздо лучшее время автономной работы, особенно с учетом потенциальной эффективности Snapdragon 8 Gen 3 по сравнению с 8 Gen 2.

Кроме того, OnePlus 12 поддерживает быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, чего нет у 12R.

Вердикт

Если вам нужен флагман, обратите внимание на OnePlus 12 (цена от 607 до 818 долларов). Имеющие ограниченный бюджет могут рассмотреть OnePlus 12R (600 долларов), который, вероятно, все равно обеспечит более чем приличный опыт за меньшую часть цены.

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