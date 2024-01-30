Новий OnePlus Nord N30 коштує 160 доларів, але має батарею 5000 мАг та 50 МП камеру

Новий OnePlus Nord не анонсували та не випускали офіційних тизерів. Фото: OnePlus

Поки увага користувачів була прикута до виходу на глобальний ринок флагмана OnePlus 12, майже непомітно в продажу з'явився новий бюджетний телефон OnePlus серії Nord. Смартфон Nord N30 SE 5G офіційно не презентували, його помітили лише на сайті компанії, хоча пристрій вартий уваги.

Про це повідомив GSMarena.

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Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

Чипсет: MediaTek Dimensity 6020.

Оперативка: 4 ГБ.

Накопичувач: 128 ГБ.

Дисплей: 6,72-дюймовий LTPS з роздільною здатністю FHD+.

Камери: 50 МП з 1/2,76-дюймовим сенсором і пікселями 0,64 мкм — основна; 2 МП глибинна, 8 МП фронтальна.

ПЗ: OxygenOS 13.1 на базі Android 13.

Акумулятор: місткість 5000 мАг.

Швидка зарядка: SuperVOOC 33 Вт.

Кольори: Cyan Sparkle та Black Satin.

Ціна та доступність

Перші поставки телефона заплановані в Об'єднані Арабські Емірати з 31 січня. Очікується, що N30 SE з'явиться на інших ринках світу вже найближчими тижнями. Ціна в ОАЕ починається від 599 дирхамів (приблизно 163 долара ).

Фото: OnePlus

Раніше ми писали, чим вразив користувачів смартфон OnePlus 12. Також представляли ТОП-5 найкращих смартфонів OnePlus у 2023 році до виходу 12-ї моделі.