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OnePlus выпустил бюджетный телефон Nord N30 SE с 50 МП камерой за 160 долларов

30 января 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Новый OnePlus Nord N30 стоит 160 долларов, но имеет батарею 5000 мАч и 50 МП камеру
Новый OnePlus Nord не анонсировали и не выпускали официальные тизеры. Фото: OnePlus
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Пока внимание пользователей было приковано к выходу на глобальный рынок флагмана OnePlus 12, почти незаметно в продаже появился новый бюджетный телефон OnePlus серии Nord. Смартфон Nord N30 SE 5G официально не презентовали, его заметили только на сайте компании, хотя устройство заслуживает внимания.

Об этом сообщил GSMarena.

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Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

  • Чипсет: MediaTek Dimensity 6020.
  • Оперативка: 4 ГБ.
  • Накопитель: 128 ГБ.
  • Дисплей: 6,72-дюймовый LTPS с разрешением FHD+.
  • Камеры: 50 МП с 1/2,76-дюймовым сенсором и пикселями 0,64 мкм — основная; 2 МП глубинная, 8 МП фронтальная.
  • ПО: OxygenOS 13.1 на базе Android 13.
  • Аккумулятор: емкость 5000 мАч.
  • Быстрая зарядка: SuperVOOC 33 Вт.
  • Цвета: Cyan Sparkle и Black Satin.

Цена и доступность

Первые поставки телефона намечены в Объединенные Арабские Эмираты с 31 января. Ожидается, что N30 SE появится на других рынках мира в ближайшие недели. Цена в ОАЭ начинается от 599 дирхамов (примерно 163 доллара).

Фото: OnePlus

Ранее мы писали, чем поразил пользователей смартфон OnePlus 12. Также представляли ТОП-5 лучших смартфонов OnePlus в 2023 году до выхода 12-й модели.

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