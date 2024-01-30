Новый OnePlus Nord N30 стоит 160 долларов, но имеет батарею 5000 мАч и 50 МП камеру

Новый OnePlus Nord не анонсировали и не выпускали официальные тизеры. Фото: OnePlus

Пока внимание пользователей было приковано к выходу на глобальный рынок флагмана OnePlus 12, почти незаметно в продаже появился новый бюджетный телефон OnePlus серии Nord. Смартфон Nord N30 SE 5G официально не презентовали, его заметили только на сайте компании, хотя устройство заслуживает внимания.

Об этом сообщил GSMarena.

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Характеристики OnePlus Nord N30 SE 5G

Чипсет: MediaTek Dimensity 6020.

Оперативка: 4 ГБ.

Накопитель: 128 ГБ.

Дисплей: 6,72-дюймовый LTPS с разрешением FHD+.

Камеры: 50 МП с 1/2,76-дюймовым сенсором и пикселями 0,64 мкм — основная; 2 МП глубинная, 8 МП фронтальная.

ПО: OxygenOS 13.1 на базе Android 13.

Аккумулятор: емкость 5000 мАч.

Быстрая зарядка: SuperVOOC 33 Вт.

Цвета: Cyan Sparkle и Black Satin.

Цена и доступность

Первые поставки телефона намечены в Объединенные Арабские Эмираты с 31 января. Ожидается, что N30 SE появится на других рынках мира в ближайшие недели. Цена в ОАЭ начинается от 599 дирхамов (примерно 163 доллара ).

Фото: OnePlus

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