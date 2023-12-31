Подарунок під ялинку — українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.
Про це повідомляє Мінцифра.
Хакери зупинили роботу платіжних терміналів в РФ
Так, найбільший виробник онлайн-кас Евотор зупинив роботу з вчорашнього дня. А спроби росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається невдачею.
Відомо, що причиною цьому стала кібератака українських хакерів.
Внаслідок атаки росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами.
"Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", — зазначили в Мінцифрі.
Нагадаємо, що 20 грудня хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".
Також ми писали, що кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів і знищити усю базу даних та резервні копії.
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