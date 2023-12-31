Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Технології arrow Подарунок під ялинку — українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ arrow

Подарунок під ялинку — українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ

31 грудня 2023 18:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Подарунок під ялинку — українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Хакер. Ілюстративне фото: Shutterstock
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.

Про це повідомляє Мінцифра.

Читайте також:

Хакери зупинили роботу платіжних терміналів в РФ

Так, найбільший виробник онлайн-кас Евотор зупинив роботу з вчорашнього дня. А спроби росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається невдачею.

null
Помилка в роботі платіжної системи. Фото: Telegram/Мінцифра

Відомо, що причиною цьому стала кібератака українських хакерів.

Внаслідок атаки росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами.

null
Помилка в роботі платіжної системи. Фото: Telegram/Мінцифра

"Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", — зазначили в Мінцифрі.

null
Скриншот чату росіян. Фото: Telegram/Мінцифра

Нагадаємо, що 20 грудня хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал". 

Також ми писали, що кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів і знищити усю базу даних та резервні копії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі