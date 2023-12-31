Подарунок під ялинку — українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ

Хакер. Ілюстративне фото: Shutterstock

Українські хакери IT-армії атакували найбільшого виробника платіжних терміналів у Росії. Внаслідок цього було зупинено роботу платіжних терміналів по всій країні.

Про це повідомляє Мінцифра.

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Так, найбільший виробник онлайн-кас Евотор зупинив роботу з вчорашнього дня. А спроби росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається невдачею.

Помилка в роботі платіжної системи. Фото: Telegram/Мінцифра

Відомо, що причиною цьому стала кібератака українських хакерів.

Внаслідок атаки росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень чи будь-яких інших бізнесів, що користуються платіжними терміналами.

Помилка в роботі платіжної системи. Фото: Telegram/Мінцифра

"Це може завдати серйозних збитків економіці агресора", — зазначили в Мінцифрі.

Скриншот чату росіян. Фото: Telegram/Мінцифра

Нагадаємо, що 20 грудня хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти Росії. Вона була спрямована на повне знищення IT-інфраструктури ГК "Росводоканал".

Також ми писали, що кіберпідрозділи української розвідки здійснили успішну кібератаку на податкову систему Росії. Їм вдалося проникнути до ключових центральних серверів і знищити усю базу даних та резервні копії.