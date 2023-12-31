Подарок под елку — украинские хакеры остановили работу платежных терминалов в РФ

Хакер. Иллюстративное фото: Shutterstock

Украинские хакеры IT-армии атаковали крупнейшего производителя платежных терминалов в России. В результате была остановлена работа платежных терминалов по всей стране.

Об этом сообщает Минцифра.

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Так, крупнейший производитель онлайн-касс Эвотор остановил работу со вчерашнего дня. А попытки россиян безналично рассчитаться за новогодние подарки оборачивается неудачей.

Ошибка в работе платежной системы. Фото: Telegram/Минцифра

Известно, что причиной тому стала кибератака украинских хакеров.

В результате атаки россияне не могут платить картой на кассах магазинов, кафе, парикмахерских или любых других бизнесов, пользующихся платежными терминалами.

Ошибка в работе платежной системы. Фото: Telegram/Минцифра

"Это может нанести серьезный ущерб экономике агрессора", — отметили в Минцифры.

Скриншот чата россиян. Фото: Telegram/Минцифра

Напомним, что 20 декабря хакеры Blackjack провернули мощную кибероперацию против России. Она была ориентирована на полное ликвидирование IT-инфраструктуры ГК "Росводоканал".

Также мы писали, что киберподразделения украинской разведки осуществили успешную кибератаку на налоговую систему России. Им удалось проникнуть в ключевые центральные серверы и уничтожить всю базу данных и резервные копии.