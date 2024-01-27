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Розробники відмовилися співпрацювати з українською студією, яка створює гру про Голодомор

27 січня 2024 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Розробники відмовилися співпрацювати з українською студією, яка створює гру про Голодомор
Гра про Голодомор. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Частина розробників, які співпрацювали з українською студією Stellarium над грою "Голодний шлях" / Famine Way, вирішили звільнитися. До того ж вони заборонили використовувати свої напрацювання. Їх не влаштував юридично-фінансовий аспект співпраці.

Про це розповіла у соцмережі Х художниця із ніком kotyagorit, повідомило видання dev.ua.

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Художниця зазначила, що протягом останніх місяців задарма працювала в студії Stellarium. Після проходження співбесіди, наприкінці вересня її додали в групу артвідділу гри про Голодомор.

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Допис художниці. Фото: скриншот

За її словами, працю розробників оцінювали умовними story points. Вони допомагали розраховувати, скільки співробітник має отримати виплат від майбутніх продажів гри у співвідношенні до виконаних ним завдань.

"Зараз я розумію, що це була по суті праця за листочки з дерева", — зазначила художниця.

Вона наголосила, що команда розробників зверталася до засновника студії Матвія про укладення контрактів, однак він нібито відповідав обіцянками. До того ж він розповідав про складнощі процесу. 

Після цього студія вирішила організувати зустріч для обговорення проєктів договорів. Матвій пояснював розробникам, що для цього їм потрібно створити ФОП. У мережі почали з’являтися повідомлення про намір розробників залишити проєкт.  Вони також заборонили використовувати студії свої напрацювання.

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Повідомлення розробників. Фото: twitter.com/kotyagorit
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Повідомлення розробників. Фото: twitter.com/kotyagorit
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Повідомлення розробників. Фото: twitter.com/kotyagorit
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Повідомлення розробників. Фото: twitter.com/kotyagorit

Співзасновниця студії та композиторка гри Дар'я Степасюк вирішила також залишити проєкт. 

"Я також пішла з команди разом з усіма. Хоч і я називалася одним з фаундерів, але мені не хочеться більше залишатися з Матвієм і Соломією", — написала вона.

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Допис Степасюк. Фото: скриншот

Реакція Stellarium на звільнення розробників

"Не дивлячись на увесь негатив ситуації ми дуже вдячні людям, які нас підтримали в соціальних мережах, які додали гру у вішлісти, які вірять що український геймдев може випускати дійсно класні, якісні та емоційні ігри....", — йдеться у повідомленні студії.

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Допис студії. Фото: скриншот

Студія підтвердила відхід частини команди, та заявила, що не має намірів повернути їх.

"Так як частина учасників команди знехтувала проявленою до них довірою та солідарністю і винесла внутрішні протиріччя на загальний показ — наша подальша співпраця з ними не є можливою", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, українська команда розробників відеоігор Stellarium.gaming презентувала перший трейлер свого нового проєкту, гри під назвою "Голодний шлях" (Famine Way). Ця гра створена до 90-х роковин Голодомору та розповідає про події цієї трагедії в Україні у 1932-1933 роках через перспективу десятирічної дівчинки.

Україна
комп'ютерні ігри
Голодомор
звільнення

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