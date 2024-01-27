Разработчики отказались сотрудничать с украинской студией, которая создает игру о Голодоморе

Игра о Голодоморе. Фото: скриншот с видео

Часть разработчиков, которые сотрудничали с украинской студией Stellarium над игрой "Голодный путь" / Famine Way, решили уволиться. К тому же, они запретили использовать свои наработки. Их не устроил юридически-финансовый аспект сотрудничества.

Об этом рассказала в соцсети Х художница с ником kotyagorit, сообщило издание dev.ua.

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Художница отметила, что в последние месяцы даром работала в студии Stellarium. После прохождения собеседования, в конце сентября ее добавили в группу арт-отдела игры о Голодоморе.

Пост художницы. Фото: скриншот

По ее словам, труд разработчиков оценивали условными story points. Они помогали рассчитывать, сколько сотрудник должен получить выплаты от будущих продаж игры в соотношении к выполненным им задачам.

"Сейчас я понимаю, что это был, по сути, труд за листики из дерева", — отметила художница.

Она подчеркнула, что команда разработчиков обращалась к основателю студии Матвею о заключении контрактов, однако он якобы отвечал обещаниям. К тому же, он рассказывал о сложностях процесса.

После этого студия решила организовать встречу по обсуждению проектов договоров. Матвей объяснял разработчикам, что для этого им нужно создать ФЛП. В сети начали появляться сообщения о намерении разработчиков покинуть проект. Они также запретили использовать студии свои наработки.

Сообщения разработчиков. Фото: twitter.com/kotyagorit

Сообщения разработчиков. Фото: twitter.com/kotyagorit

Сообщения разработчиков. Фото: twitter.com/kotyagorit

Сообщения разработчиков. Фото: twitter.com/kotyagorit

Соучредитель студии и композитор игры Дарья Степасюк решила также покинуть проект.

"Я тоже ушла из команды вместе со всеми. Хоть и я называлась одним из фаундеров, но мне не хочется больше оставаться с Матвеем и Соломией", — написала она.

Сообщение Степасюк. Фото: скриншот

Реакция Stellarium на увольнение разработчиков

"Несмотря на весь негатив ситуации, мы очень благодарны людям, которые нас поддержали в социальных сетях, которые добавили игру в вишлисты, которые верят, что украинский геймдев может выпускать действительно классные, качественные и эмоциональные игры...", — говорится в сообщении студии.

Пост студии. Фото: скриншот

Студия подтвердила уход части команды и заявила, что не намерена вернуть их.

"Так как часть участников команды пренебрегла проявленным к ним доверием и солидарностью и вынесла внутренние противоречия на всеобщее обозрение — наше дальнейшее сотрудничество с ними невозможно", — говорится в заявлении.

Напомним, украинская команда разработчиков видеоигр Stellarium.gaming представила первый трейлер своего нового проекта, игры под названием "Голодный путь" (Famine Way). Эта игра создана к 90-й годовщине Голодомора и рассказывает о событиях этой трагедии в Украине в 1932-1933 годах из-за перспективы десятилетней девочки.