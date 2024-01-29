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Samsung Galaxy S24 против OnePlus 12 — какой смартфон лучше

29 января 2024 20:40
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Samsung Galaxy S24 против OnePlus 12: что купить
OnePlus 12 или Galaxy S24? На что потратить 800 долларов? Фото: droid.news
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

На днях OnePlus 12 наконец-то вышел на мировой рынок, а в середине января свою флагманскую линейку телефонов представил Samsung. Базовый OnePlus 12 и начальный Galaxy S24 продаются по одинаковой цене, то на какой из смартфонов стоит потратить деньги?

Об этом написал Pocket Now.

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OnePlus дебютировал на мировом рынке 23 января 2024 года, а предварительные заказы открылись в тот же день. Он доступен в двух конфигурациях: 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ, которые стоят 799,99 и 899,99 доллара соответственно.

Samsung представила Galaxy S24 17 января 2024 года, предварительные заказы начали приниматься в тот же день, розничная продажа начнется 31 января. Телефон предлагает единственный вариант на 8 ГБ/256 ГБ по цене 799,99 доллара.

OnePlus 12

Фото: OnePlus

Характеристики

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3.
  • Дисплей: 6,82-дюймовый LTPO AMOLED, 1440 x 3168, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1600 нит.
  • Оперативка: 12/16/24 ГБ.
  • Накопитель: 256GB/512 ГБ/1TБ.
  • Аккумулятор: 5400 мАч.
  • Порт: USB-C 3.2.
  • Операционная система: OxygenOS 14 на базе Android 14
  • Фронтальная камера: 32 МП, f/2.4, 21 мм,
  • Связь: 5G, LTE, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC.
  • Габариты: 163.3 x 75.8 x 9.2 мм.
  • Вес: 220 г.
  • Основная камера: 50 МП, f/1.6, 23 мм.
  • Широкоугольная камера: 48 МП, f/2.2, 14 мм, угол обзора 114 градусов.
  • Телефото: 64 Мп, f/2.6, 70 мм, перископический телеобъектив, 3-кратный оптический зум.

Samsung Galaxy S24

Фото: gsmarena.com

Характеристики

  • Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3/Exynos 2400.
  • Дисплей: 6,2-дюймовый, Dynamic AMOLED, 120 Гц, пиковая яркость 2600 нит.
  • Оперативка: 8 ГБ.
  • Накопитель: 128/256 ГБ.
  • Аккумулятор: 4000 мАч.
  • Порт USB-C.
  • Операционная система: OneUI 6.1 (Android 14).
  • Фронтальная камера: 12 МП, f/2.2.
  • Связь: 5G, LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC.
  • Габариты: 147 x 70.6 x 7.6 мм.
  • Вес: 168 г.
  • Основная камера: 50 МП, f/1.8, OIS (широкоугольная).
  • Широкоугольная камера: 12 МП, f/2.2, 120-градусный FoV (сверхширокоугольный)
  • Телефото: 10 МП, f/2.4, 3-кратный оптический зум.

Samsung Galaxy S24 против OnePlus 12: главные отличия

  • Galaxy S24 поддерживает стандарт 5G mmWave, OnePlus 12 работает в стандарте 5G Sub-6 ГГц.
  • Galaxy S24 имеет больше обещанных обновлений программного обеспечения, чем OnePlus 12.
  • OnePlus 12 значительно больше Galaxy S24.
  • OnePlus 12 имеет большую емкость аккумулятора и более быструю проводную и беспроводную зарядку, чем Galaxy S24.
  • OnePlus 12 поставляется с быстрым зарядным устройством в комплекте, чего нет у Galaxy S24.
  • OnePlus 12 имеет гораздо более универсальную систему камер, чем Galaxy S24.

OnePlus 12 против Samsung Galaxy S24: купить

Если вы ищете полноценный флагман, то OnePlus 12 будет идеальным выбором. Он производителен, имеет большое время автономной работы и приличную систему камер.

Если требуется устройство, обещающее большую долговечность и немедленный доступ к функциям на основе искусственного интеллекта, которые могут сделать жизнь немного удобнее, Samsung Galaxy S24 — именно то, что нужно.

Ранее мы представляли рейтинги лучших смартфонов OnePlus и Samsung в 2023 году.

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