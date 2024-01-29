Samsung Galaxy S24 проти OnePlus 12: що купити

OnePlus 12 або Galaxy S24? На що витратити 800 доларів? Фото: droid.news

Днями OnePlus 12 нарешті вийшов на світовий ринок, а в середині січня свою флагманську лінійку телефонів представив Samsung. Базовий OnePlus 12 та початковий Galaxy S24 продаються за однаковою ціною, то на який зі смартфонів варто витратити гроші?

Про це написав Pocket Now.

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OnePlus дебютував на світовому ринку 23 січня 2024 року, а попередні замовлення відкрилися того ж дня. Він доступний у двох конфігураціях: 12 ГБ/256 ГБ і 16 ГБ/512 ГБ, які коштують 799,99 та 899,99 долара відповідно.

Samsung представила Galaxy S24 17 січня 2024 року, попередні замовлення почали прийматися того ж дня, роздрібний продаж розпочнеться 31 січня. Телефон пропонує єдиний варіант на 8 ГБ/256 ГБ за ціною 799,99 долара.

OnePlus 12

Фото: OnePlus

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3.

Дисплей: 6,82-дюймовий LTPO AMOLED, 1440 x 3168, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 1600 ніт.

Оперативка: 12/16/24 ГБ.

Накопичувач: 256GB/512 ГБ/1TБ.

Акумулятор: 5400 мАг.

Порт: USB-C 3.2.

Операційна система: OxygenOS 14 на базі Android 14.

Фронтальна камера: 32 МП, f/2.4, 21 мм,

Зв'язок: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC.

Габарити: 163.3 x 75.8 x 9.2 мм.

Вага: 220 г.

Основна камера: 50 МП, f/1.6, 23 мм.

Ширококутна камера: 48 МП, f/2.2, 14 мм, кут огляду 114 градусів.

Телефото: 64 Мп, f/2.6, 70 мм, перископний телеоб'єктив, 3-кратний оптичний зум.

Samsung Galaxy S24

Фото: gsmarena.com

Характеристики

Чипсет: Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400.

Дисплей: 6,2-дюймовий, Dynamic AMOLED, 120 Гц, пікова яскравість 2600 ніт.

Оперативка: 8 ГБ.

Накопичувач: 128/256 ГБ.

Акумулятор: 4000 мАг.

Порт: USB-C.

Операційна система: OneUI 6.1 (Android 14).

Фронтальна камера: 12 МП, f/2.2.

Зв'язок: 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC.

Габарити: 147 x 70.6 x 7.6 мм.

Вага: 168 г.

Основна камера: 50 МП, f/1.8, OIS (ширококутна).

Ширококутна камера: 12 МП, f/2.2, 120-градусний FoV (надширококутний)

Телефото: 10 МП, f/2.4, 3-кратний оптичний зум.

Samsung Galaxy S24 проти OnePlus 12: головні відмінності

Galaxy S24 підтримує стандарт 5G mmWave, OnePlus 12 працює в стандарті 5G Sub-6 ГГц.

Galaxy S24 має більше обіцяних оновлень програмного забезпечення, ніж OnePlus 12.

OnePlus 12 значно більший за Galaxy S24.

OnePlus 12 має більшу місткість акумулятора і значно швидшу дротову та бездротову зарядку, ніж Galaxy S24.

OnePlus 12 постачається зі швидким зарядним пристроєм у комплекті, чого не має Galaxy S24.

OnePlus 12 має значно більш універсальну систему камер, ніж Galaxy S24.

OnePlus 12 проти Samsung Galaxy S24: що купити

Якщо шукаєте повноцінний флагман, то OnePlus 12 буде ідеальним вибором. Він продуктивний, має великий час автономної роботи та пристойну систему камер.

Якщо потрібен пристрій, який обіцяє більшу довговічність та негайний доступ до функцій на основі штучного інтелекту, які можуть зробити життя трохи зручнішим, Samsung Galaxy S24 — саме те, що потрібно.

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