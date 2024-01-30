Samsung Galaxy S24 Ultra против iPhone 15 Pro Max: что купить

Выбирать между Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max стоит с точки зрения лояльности Android или iOS. Фото: techwar.gr

Samsung Galaxy S24 Ultra предлагает производительность, достойную звания лучшего телефона, но стоит оценивать новый флагман с учетом конкуренции, в том числе с Apple iPhone 15 Pro Max. Нужно просто сравнить устройства, которые предлагают Samsung и Apple, чтобы выяснить, чем один из них лучше другого и какой стоит ваших денег.

Об этом написал Pocket Now.

Читайте также:

Цена

Базовый Samsung Galaxy S24 Ultra с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителя стоит 1299,99 доллара. Цена вариантов с 512 ГБ и 1 ТБ — 1419,99 и 1659,99 доллара соответственно.

iPhone 15 Pro Max в варианте с 256 ГБ стоит 1199 долларов, с 512 ГБ и 1 ТВ — 1399 и 1599 долларов соответственно.

Дизайн и дисплей

Оба устройства имеют плоские боковые стороны средней рамки из титана и матовую стеклянную заднюю панель.

iPhone 15 Pro Max имеет меньше дисплей — 6,7 дюйма, Galaxy S24 Ultra — 6,8 дюйма. S24 Ultra немного превосходит iPhone благодаря лучшим характеристикам и поддержке стилуса S-Pen.

Оба устройства оснащены OLED-панелями с максимальной частотой обновления 120 Гц и особенно высокими уровнями яркости: 2000 нит (iPhone) и 2600 нит (Samsung).

Производительность

Samsung работает на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iPhone на A17 Pro. Ни один из чипсетов не разочарует в повседневном использовании.

12 ГБ оперативной памяти S24 Ultra могут дать ему преимущество, так как 8 ГБ Phone могут оказаться недостаточными.

В рабочих процессах с искусственным интеллектом Galaxy S24 Ultra тоже имеет преимущество над iPhone.

Батарея

Аккумулятор 15 Pro Max емкостью 4400 мАч подходит для использования в течение всего дня. Но S24 Ultra имеет батарею 5000 мАч.

Samsung также превосходит iPhone благодаря зарядке 45 Вт, ведь 15 Pro Max поддерживает максимум 27 Вт.

Оба устройства получили 15 Вт беспроводной зарядки на входе.

Камера

Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max достаточно универсальны в обработке изображений. Первый оснащен задней системой с четырьмя камерами, в то время как второй имеет тройную камеру.

Если вы хотите получить более стабильное качество изображения и видеосъемки, iPhone будет лучшим выбором. Но если нужно иметь максимальное количество инструментов, то пригодится Samsung.

Samsung Galaxy S24 Ultra против iPhone 15 Pro Max: что купить

Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max находятся на вершине рейтинга флагманских смартфонов. Потому и выбирать между ними нужно с точки зрения лояльности к Android или iOS. Какая из аппаратных экосистем двух компаний больше подходит для вашей повседневной деятельности, так как ни одно из устройств не разочарует, если рассматривать их отдельно.

Ранее мы сравнили iPhone 14 с Samsung Galaxy S23 FE и iPhone 15 Pro с Samsung Galaxy Z Flip 5.