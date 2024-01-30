Samsung Galaxy S24 Ultra проти iPhone 15 Pro Max: що купити

Обирати між Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max варто з точки зору лояльності до Android або iOS. Фото: techwar.gr

Samsung Galaxy S24 Ultra пропонує продуктивність, гідну звання найкращого телефону, але варто оцінювати новий флагман з огляду на конкуренцію, зокрема з Apple iPhone 15 Pro Max. Потрібно просто порівняти пристрої, які пропонують Samsung та Apple, щоб з'ясувати, чим один з них кращий за інший і який вартий ваших грошей.

Про це написав Pocket Now.

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Ціна

Базовий Samsung Galaxy S24 Ultra з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ накопичувача коштує 1299,99 долара. Ціна варіантів з 512 ГБ та 1 ТБ — 1419,99 та 1659,99 долара відповідно.

iPhone 15 Pro Max у варіанті з 256 ГБ коштує 1199 доларів, з 512 ГБ та 1 ТБ — 1399 та 1599 доларів відповідно.

Дизайн та дисплей

Обидва пристрої мають плоскі бокові сторони середньої рамки, виготовленої з титану, та матову скляну задню панель.

iPhone 15 Pro Max має менший дисплей — 6,7 дюйма, Galaxy S24 Ultra — 6,8 дюйма. S24 Ultra трохи перевершує iPhone завдяки кращим характеристикам та підтримці стилуса S-Pen.

Обидва пристрої оснащені OLED-панелями з максимальною частотою оновлення 120 Гц і особливо високими рівнями яскравості: 2000 ніт (iPhone) та 2600 ніт (Samsung).

Продуктивність

Samsung працює на Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, iPhone на A17 Pro. Жоден з чипсетів не розчарує у щоденному використанні.

12 ГБ оперативної пам'яті S24 Ultra можуть дати йому перевагу, позаяк 8 ГБ Phone можуть виявитися недостатніми.

В робочих процесах зі штучним інтелектом Galaxy S24 Ultra також має перевагу над iPhone.

Батарея

Акумулятор 15 Pro Max місткістю 4400 мАг підходить для використання протягом усього дня. Але S24 Ultra має батарею 5000 мАг.

Samsung також перевершує iPhone завдяки зарядці 45 Вт, адже 15 Pro Max підтримує максимум 27 Вт.

Обидва пристрої отримали 15 Вт бездротової зарядки на вході.

Камера

Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max досить універсальні щодо обробки зображень. Перший оснащений задньою системою з чотирма камерами, тоді як другий має потрійну камеру.

Якщо ви хочете отримати більш стабільну якість зображень і відеозйомки, iPhone буде кращим вибором. Але якщо потрібно мати максимальну кількість інструментів, то Samsung стане у пригоді.

Samsung Galaxy S24 Ultra проти iPhone 15 Pro Max: що купити

Galaxy S24 Ultra та iPhone 15 Pro Max знаходяться на вершині рейтингу флагманських смартфонів. Тому й обирати між ними потрібно з точки зору лояльності до Android або iOS. Яка з апаратних екосистем двох компаній більше підходить для вашої повсякденної діяльності, позаяк жоден з пристроїв не розчарує, якщо розглядати їх окремо.

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