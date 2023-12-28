Samsung: все достижения и неудачи компании в 2023 году

Samsung сделал Galaxy S23 Ultra почти безупречным телефоном. Фото: cashify.in

В 2023 году Samsung произвела значимые усовершенствования продуктов. Однако ширится мнение, что компания искусственно сдерживает инновации и слишком перестраховывается со своими гаджетами.

Об этом написал GSMarena.

Читайте также:

Достижение 1: Galaxy A54

Второй самый популярный телефон года от Samsung, ведь Galaxy A54 стал отличным обновленным устройством и мировым бестселлером.

Достижение 2: Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE станет самым лучшим бюджетным выбором для многих экономных людей. Добавьте к этому глобальную доступность смартфона.

Достижение 3: Galaxy Z Flip5

Единственным в мире настоящим конкурентом складного смартфона Z Flip5 является Find N3 Flip от Oppo. Но последний имеет ограниченную доступность.

Достижение 4: планшеты Galaxy

В этом году Samsung выпустила пять отличных планшетов: Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE и S9 FE+. Все поддерживают стилус S Pen, имеют быстрые процессоры, высокую частоту обновления и дисплеи с большим разрешением.

Достижение 5: Galaxy S23 Ultra

Главный победитель года от Samsung. Компания исправила несколько ошибок, которые были у S22 Ultra, сделав флагман в этом году почти идеальным телефоном.

Фиаско 1: Galaxy S23 и S23+

Samsung Galaxy S23 и S23+ — это простой выбор для тех, кто ищет хорошо сделанный, многофункциональный смартфон. Но два ванильных телефона S23 слишком похожи на своих предшественников, это никак не зажигает сердца поклонников.

Фиаско 2: Galaxy Z Fold5

Складной Galaxy Z Fold5 получил желаемый шарнир и более быстрый процессор. За исключением этих двух обновлений, модель 2023 — тот же телефон, что и предыдущий Z Fold4. И это в год, когда на мировой рынок вышли, одни из лучших смартфонов-книжек — OnePlus Open / Oppo Find N3.

Фиаско 3: серия Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 Classic выглядит и чувствуется как модель смарт-часов двухлетней давности. Пользователи не получили ни одного продолжения Galaxy Watch5 Pro 2022, что сильно разочаровало поклонников.

Ранее мы писали, что в сражении складных смартфонов Samsung Galaxy Z Flip5 победил Motorola Razr+. Также сравнивали, какой бюджетник лучше — Samsung Galaxy A54 или Galaxy S23 FE.