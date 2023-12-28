Samsung: усі здобутки та невдачі компанії у 2023 році

Samsung зробив Galaxy S23 Ultra майже ідеальним телефоном. Фото: cashify.in

У 2023 році Samsung зробила значущі вдосконалення продуктів. Однак зростає думка, що компанія штучно стримує інновації та занадто перестраховується зі своїми гаджетами.

Про це написав GSMarena.

Читайте також:

Досягнення 1: Galaxy A54

Другий найпопулярніший телефон року від Samsung, адже Galaxy A54 став чудовим оновленим пристроєм та світовим бестселером.

Досягнення 2: Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE стане найкращим бюджетним вибором для багатьох економних людей. Додайте до цього глобальну доступність смартфона.

Досягнення 3: Galaxy Z Flip5

Єдиним у світі справжнім конкурентом складаного смартфона Z Flip5 є Find N3 Flip від Oppo. Але останній має обмежену доступність.

Досягнення 4: планшети Galaxy

Цього року Samsung випустила п'ять чудових планшетів: Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, Tab S9 FE і S9 FE+. Усі підтримують стилус S Pen, мають швидкі процесори, високу частоту оновлення та дисплеї з великою роздільною здатністю.

Досягнення 5: Galaxy S23 Ultra

Головний переможець року від Samsung. Компанія виправила кілька помилок, які були в S22 Ultra, зробивши флагман цього року майже ідеальним телефоном.

Фіаско 1: Galaxy S23 і S23+

Samsung Galaxy S23 і S23+ — це простий вибір для тих, хто шукає добре зроблений, багатофункціональний смартфон. Але два ванільних телефони S23 занадто схожі на своїх попередників, це ажніяк не запалює серця шанувальників.

Фіаско 2: Galaxy Z Fold5

Складаний Galaxy Z Fold5 отримав бажаний шарнір та швидший процесор. За винятком цих двох оновлень, модель 2023 — той самий телефон, що й попередній Z Fold4. І це у рік, коли на світовий ринок вийшли, одні з найкращих смартфонів-книжок — OnePlus Open / Oppo Find N3.

Фіаско 3: серія Galaxy Watch6

Galaxy Watch6 Classic виглядає та відчувається як модель смартгодинника дворічної давнини. Користувачі не отримали жодного продовження Galaxy Watch5 Pro 2022, що сильно розчарувало прихильників.

Раніше ми писали, що у битві складаних смартфонів Samsung Galaxy Z Flip5 переміг Motorola Razr+. Також порівнювали, який бюджетник кращий — Samsung Galaxy A54 або Galaxy S23 FE.