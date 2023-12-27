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Что будет, если не отключить эти приборы от сети — полезный совет

27 декабря 2023 17:25
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак: простой способ снизить счета за электроэнергию
Привычка отключать устройства ведет к существенной экономии электроэнергии и собственного бюджета. Фото: komando.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Большие счета за электроэнергию всегда неприятно удивляют. Но есть простой способ их уменьшить, выработав полезную привычку выключать из розетки несколько приборов.

Об этом сообщил ITechua.

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Зарядные устройства

Распространена практика, когда после зарядки телефона, наушников, планшета и других гаджетов зарядное устройство остается в розетке.

Это не мелочь, ведь зарядка продолжает потреблять электроэнергию, а современные чувственные счетчики очень тщательно все это фиксируют.

Привыкайте извлекать зарядку из розетки каждый раз, когда отсоединяете гаджет.

Компьютеры и периферия

В режиме ожидания компьютер потребляет электроэнергию. Рекомендуется выключать компьютер, принтер, монитор и т.д., если эти устройства не используются более 30 минут.

Кондиционеры и обогреватели

Бесконтрольное использование этих устройств приводит к серьезным тратам электроэнергии.

Следует регулировать температуру кондиционеров и обогревателей с учетом текущих погодных условий. Ведь каждый градус изменения температуры на улице влияет на расход энергии.

Бойлеры и холодильники

До сих пор идет спор, нужно ли выключать из сети водонагреватель, которым вы пользуетесь каждый день.

Дело в том, что холодный бойлер объемом от 50 литров нагревается примерно через час, активно потребляя электроэнергию. Постоянно же включенный прибор, только недолго периодически включается, чтобы подогреть воду до заданной температуры. И еще неизвестно, когда траты электроэнергии будут больше.

В любом случае водонагреватель нужно выключать из розетки, когда вы покидаете дом на несколько дней. Если вы едете на неделю и больше, то не забывайте выключить еще и холодильник.

Ранее эксперты объяснили, следует ли ночью выключать Wi-Fi на смартфоне. Также мы писали, что большинство заряжают смартфон неправильно и портят его.

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