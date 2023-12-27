Лайфхак: простой способ снизить счета за электроэнергию

Что будет, если не отключить эти приборы от сети — полезный совет
Большие счета за электроэнергию всегда неприятно удивляют. Но есть простой способ их уменьшить, выработав полезную привычку выключать из розетки несколько приборов.
Об этом сообщил ITechua.
Зарядные устройства
Распространена практика, когда после зарядки телефона, наушников, планшета и других гаджетов зарядное устройство остается в розетке.
Это не мелочь, ведь зарядка продолжает потреблять электроэнергию, а современные чувственные счетчики очень тщательно все это фиксируют.
Привыкайте извлекать зарядку из розетки каждый раз, когда отсоединяете гаджет.
Компьютеры и периферия
В режиме ожидания компьютер потребляет электроэнергию. Рекомендуется выключать компьютер, принтер, монитор и т.д., если эти устройства не используются более 30 минут.
Кондиционеры и обогреватели
Бесконтрольное использование этих устройств приводит к серьезным тратам электроэнергии.
Следует регулировать температуру кондиционеров и обогревателей с учетом текущих погодных условий. Ведь каждый градус изменения температуры на улице влияет на расход энергии.
Бойлеры и холодильники
До сих пор идет спор, нужно ли выключать из сети водонагреватель, которым вы пользуетесь каждый день.
Дело в том, что холодный бойлер объемом от 50 литров нагревается примерно через час, активно потребляя электроэнергию. Постоянно же включенный прибор, только недолго периодически включается, чтобы подогреть воду до заданной температуры. И еще неизвестно, когда траты электроэнергии будут больше.
В любом случае водонагреватель нужно выключать из розетки, когда вы покидаете дом на несколько дней. Если вы едете на неделю и больше, то не забывайте выключить еще и холодильник.
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