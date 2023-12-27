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Що буде, коли не від'єднати від мережі ці прилади — корисна порада

27 грудня 2023 17:25
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Лайфхак: простий спосіб зменшити рахунки за електроенергію
Звичка вимикати пристрої веде до суттєвої економії електроенергії та власного бюджету. Фото: komando.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Великі рахунки за електроенергію завжди неприємно дивують. Але є простий спосіб їх зменшити, виробивши корисну звичку вимикати з розетки кілька приладів.

Про це повідомив ITechua.

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Зарядні пристрої

Поширена практика, коли після зарядки телефона, навушників, планшета та інших гаджетів, зарядний пристрій залишається у розетці.

Це не дрібниця, адже зарядка продовжує споживати електроенергію, а сучасні чуттєві лічильники дуже ретельно все це фіксують.

Візьміть за звичку витягувати зарядку з розетки щоразу, як від'єднуєте гаджет.

Комп'ютери та периферія

Комп’ютер у режимі очікування продовжує споживати електроенергію. Радимо вимикати комп’ютер, принтер, монітор тощо, коли не використовуєте ці пристрої понад 30 хвилин.

Кондиціонери та обігрівачі

Безконтрольне використання цих пристроїв призводить до серйозних витрат електроенергії.

Варто регулювати температуру кондиціонерів та обігрівачів з урахуванням поточних погодних умов. Адже кожний градус зміни температури на вулиці впливає на витрати енергії.

Бойлери та холодильники

Досі точиться суперечка, чи потрібно вимикати з мережі водонагрівач, яким ви користуєтесь щодня. Річ у тім, що холодний бойлер об'ємом від 50 літрів нагрівається приблизно за годину, активно споживаючі електроенергію.

Постійно увімкнений прилад, лише не надовго періодично вмикається, щоб підігріти воду до заданої температури. Ще невідомо, коли витрати будуть більшими.

У будь-якому разі водонагрівач потрібно вимикати з розетки, коли ви залишаєте оселю на кілька днів. Якщо ви їдете на тиждень й більше, то не забувайте вимкнути ще й холодильник.

Раніше експерти пояснили, чи варто вночі вимикати Wi-Fi на смартфоні. Також ми писали, що більшість заряджають смартфон неправильно та псують його.

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