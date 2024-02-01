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Вслед за Маском — ученые в Китае заявили о прогрессе в реабилитации пациента с чипом

1 февраля 2024 13:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Вслед за Маском — ученые в Китае заявили о прогрессе в реабилитации пациента с чипом
Реабилитация пациента с чипом в мозгу. Фото: Handout / Tsinghua University
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Китайские ученые разработали беспроводной имплантат интерфейса между мозгом и компьютером. По их словам, он достиг прорывного прогресса у их первого пациента и является менее инвазивным, чем чип Neuralink Илона Маска.

Об этом сообщает South China Morning Post.

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По словам ученых, чип установили пациенту в мозг еще 24 октября 2023 года. Он является участником клинических испытаний на людях, зарегистрированных как на национальном, так и на международном уровне.

Имплантат китайской команды под названием Neural Electronic Opportunity (NEO) позволил пациенту с параличом выполнять движения руками с помощью протеза, который управляется его мозгом. Согласно данным университета, это было достигнуто без риска повреждения нейронов.

В университете Цинхуа рассказали, что импланты обладают способностью помогать людям с тяжелыми формами инвалидности в общении и активной реабилитации. Чип китайской команды имеет размер двух монет и предназначен для установки в череп. У него нет батареек, так как питается дистанционно посредством беспроводной связи ближнего радиуса действия с использованием высокочастотной антенны.

"По сравнению с BrainGate, Neuralink и другими имплантированными BCI, наша система NEO подтвердила новый подход к сбалансированию эффективности и инвазивности внутричерепных BCI", — говорится в сообщении.

Система NEO прошла клинические испытания на свиньях, которые, по словам представителей университета, показали, что электроды способны осуществлять стабильную долговременную запись нервных сигналов, сохраняя нейроны коры головного мозга невредимыми. Эти нервные клетки в наружном слое мозга отвечают за такие важные функции, как память и обучение.

Напомним, компания Neuralink американского бизнесмена Илона Маска впервые вживила чип в мозг человека. Первоначальные результаты работы прибора выглядят обнадеживающими.

Также мы писали, что компания по разработке технологии искусственного интеллекта, которую возглавляет Илон Маск, получила инвестиции в размере 500 миллионов долларов. Сам предприниматель назвал эту новость фейком.

Китай
Илон Маск
мозг
ученые
лечение
технологии

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