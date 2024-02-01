Слідом за Маском — вчені у Китаї заявили про прогрес у реабілітації пацієнта з чипом

Реабілітація пацієнта з чипом у мозку. Фото:Handout / Tsinghua University

Китайські вчені розробили бездротовий імплантат інтерфейсу між мозком і комп'ютером. За їхніми словами, він досягнув проривного прогресу у їхнього першого пацієнта і є менш інвазивним, ніж чип Neuralink Ілона Маска.

Про це повідомляє South China Morning Post.

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Реабілітація пацієнта з чипом

За словами вчених, чип встановили пацієнту в мозок ще 24 жовтня 2023 року. Він є учасником клінічних випробувань на людях, які були зареєстровані як на національному, так і на міжнародному рівні.

Імплантат китайської команди під назвою Neural Electronic Opportunity (NEO) дозволив пацієнтові з паралічем виконувати рухи руками за допомогою протеза, який керується його мозком. Згідно з даними університету, це було досягнуто без ризику пошкодження нейронів.

В університеті Цінхуа розповіли, що імпланти мають здатність допомагати людям з важкими формами інвалідності у спілкуванні та активній реабілітації. Чип китайської команди має розмір двох монет і призначений для встановлення в череп. Він не має батарейок, оскільки живиться дистанційно, за допомогою бездротового зв'язку ближнього радіусу дії з використанням високочастотної антени.

"У порівнянні з BrainGate, Neuralink та іншими імплантованими BCI, наша система NEO підтвердила новий підхід до збалансування ефективності та інвазивності внутрішньочерепних BCI", — йдеться у повідомленні.

Система NEO пройшла клінічні випробування на свинях, які, за словами представників університету, показали, що електроди здатні здійснювати стабільний довготривалий запис нервових сигналів, зберігаючи нейрони кори головного мозку неушкодженими. Ці нервові клітини в зовнішньому шарі мозку відповідають за такі важливі функції, як пам'ять і навчання.

Нагадаємо, компанія Neuralink американського бізнесмена Ілона Маска вперше вживила чип у мозок людини. Початкові результати роботи приладу виглядають обнадійливими.

Також ми писали, що компанія з розробки технології штучного інтелекту, яку очолює Ілон Маск, отримала інвестиції у розмірі 500 мільйонів доларів. Сам підприємець назвав цю новину фейком.