США сорвали хакерскую атаку Китая против критической инфраструктуры, — Reuters

Люди работают за компьютерами. Фото: Pexels

В последние месяцы правительство Соединенных Штатов Америки приступило к операции по борьбе с широкомасштабной китайской хакерской операцией, которая скомпрометировала тысячи устройств, подключенных к интернету. Минфин и Федеральное бюро расследований запросили и получили юридическое разрешение на дистанционное отключение некоторых аспектов хакерской кампании Китая.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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Администрация Байдена уделяет все больше внимания хакерству не только из-за опасений, что национальные государства могут попытаться сорвать выборы в США в ноябре, но и из-за того, что программы вызвали хаос в корпоративной Америке в прошлом году.

Находящаяся в центре недавней активности группа хакеров Volt Typhoon особенно обеспокоила представителей разведки. Они заявляют, что группа является частью более масштабных усилий по компрометации критически важной инфраструктуры Запада, включая военно-морские порты, интернет-провайдеров и коммунальные службы.

Широкомасштабный характер хакерских атак привел к ряду встреч между Белым домом и представителями частной технологической индустрии, включая несколько телекоммуникационных и облачных компаний.

По словам экспертов по национальной безопасности, такие нарушения могут позволить Китаю дистанционно вывести из строя важные объекты в Индо-Тихоокеанском регионе, в той или иной форме поддерживающие или обслуживающие военные операции США.

Источники Reuters сообщили, что американские чиновники озабочены тем, что хакеры работают, чтобы навредить готовности США на случай китайского вторжения на Тайвань.

Министерство иностранных дел Китая назвало обвинения "безосновательными" и "крайне безответственными" и заявило, что именно США являются "инициатором и организатором кибератак".

Напомним, в России в доменной зоне RU произошел масштабный сбой. Интернет этой зоны не работал во всех регионах РФ.

Также мы писали, что специалисты ГУР провели очередную успешную кибератаку на одной из российских IT-компаний. Благодаря украинским хакерам была уничтожена вся IТ-инфраструктура компании IPL Consulting, которая занималась внедрением информационных систем в российской промышленности.