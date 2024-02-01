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США зірвали хакерську атаку Китаю проти критичної інфраструктури, — Reuters

1 лютого 2024 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
США зірвали хакерську атаку Китаю проти критичної інфраструктури, — Reuters
Люди працюють за комп'ютерами. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В останні місяці уряд Сполучених Штатів Америки розпочав операцію з боротьби з широкомасштабною китайською хакерською операцією, яка скомпрометувала тисячі пристроїв, підключених до інтернету. Мінфін та Федеральне бюро розслідувань запросили і отримали юридичний дозвіл на дистанційне відключення деяких аспектів хакерської кампанії Китаю.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

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Адміністрація Байдена приділяє все більше уваги хакерству не лише через побоювання, що національні держави можуть спробувати зірвати вибори в США в листопаді, але й через те, що програми спричинили хаос у корпоративній Америці минулого року.

Група хакерів Volt Typhoon, що перебуває в центрі нещодавньої активності, особливо занепокоїла представників розвідки. Вони заявляють, що група є частиною більш масштабних зусиль, спрямованих на компрометацію критично важливої інфраструктури Заходу, включаючи військово-морські порти, інтернет-провайдерів та комунальні служби.

Широкомасштабний характер хакерських атак призвів до низки зустрічей між Білим домом і представниками приватної технологічної індустрії, в тому числі кількома телекомунікаційними та хмарними компаніями.

За словами експертів з національної безпеки, такі порушення можуть дозволити Китаю дистанційно вивести з ладу важливі об'єкти в Індо-Тихоокеанському регіоні, які в тій чи іншій формі підтримують або обслуговують військові операції США.

Джерела Reuters повідомили, що американські чиновники стурбовані тим, що хакери працюють, щоб зашкодити готовності США на випадок китайського вторгнення на Тайвань.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало звинувачення "безпідставними" і "вкрай безвідповідальними" і заявило, що саме США є "ініціатором і організатором кібератак".

Нагадаємо, в Росії в доменній зоні RU стався масштабний збій. Інтернет цієї зони не працював у всіх регіонах РФ.

Також ми писали, що фахівці ГУР провели чергову успішну кібератаку на одну з російських IT-компаній. Завдяки українським хакерам було знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка займалася впровадженням інформаційних систем у російській промисловості.

Мінфін
США
Китай
хакери
інтернет

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