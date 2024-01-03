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Стало известно, когда Apple начнет продажи долгожданной гарнитуры Vision Pro

3 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro: когда дебют долгожданной гарнитуры
Возможно, гарнитура Vision Pro дебютирует уже в январе. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Первая гарнитура дополненной и виртуальной реальности Apple Vision Pro или, как ее еще называют — пространственный компьютер, появится в продаже в течение нескольких месяцев. Даже утверждается, что это произойдет раньше, чем многие предполагали.

Об этом сообщил 9to5mac.

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Официальная версия выхода Vision Pro

В Apple заявляли, что Vision Pro будет доступен в США в начале 2024 года. Но такая неопределенная дата в глазах компании может означать что угодно.

К примеру, когда Apple анонсировала первый Apple Watch, то заявила, что его можно будет приобрести где-то в начале 2015 года. В конце концов, Apple Watch вышел в продажу 24 апреля.

Какие слухи о дате выхода Vision Pro

Обозреватель Марк Гурман из Bloomberg неоднократно сообщал, что Apple планирует выпустить Vision Pro где-то между январем и мартом 2024 года.

Недавно Гурман заявил, что производство Vision Pro идет полным ходом на заводах Apple в Китае, чтобы устройства, предназначенные для клиентов, были готовы к концу января. Соответственно, розничный дебют запланирован на февраль.

Известный аналитик Минг-Чи Куо отметил: "Vision Pro находится в серийном производстве и начнет массовые поставки в первую неделю января 2024 года. Скорее всего, гарнитура появится на полках магазинов в конце января или начале февраля".

На днях MacRumors распространил слухи от китайского сайта для инвесторов Wall Street Insights, утверждавших, что запуск Vision Pro намечен на субботу, 27 января. Скорее всего, речь идет о пятнице, 26 января, в США (в Китае тогда уже будет утро субботы).

Ранее мы писали, что Apple выпустила iOS 17 и у владельцев iPhone появилось 10 новых функций. Также эксперты iFixit сообщили, что iPhone 14 почти непригоден для ремонта.

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