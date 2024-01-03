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Стало відомо, коли Apple розпочне продажі довгоочікуваної гарнітури Vision Pro

3 січня 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Apple Vision Pro: коли дебют довгоочікуваної гарнітури
Можливо, гарнітура Vision Pro дебютує вже у січні. Фото: apple.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Перша гарнітура доповненої та віртуальної реальності Apple Vision Pro або, як її ще називають — просторовий комп'ютер, з'явиться у продажу протягом наступних кількох місяців. Навіть стверджується, що це станеться раніше, ніж багато хто передбачав.

Про це повідомив 9to5mac.

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Офіційна версія виходу Vision Pro

В Apple заявляли, що Vision Pro буде доступний у США на початку 2024 року. Але така непевна дата в очах компанії може означати будь-що.

Наприклад, коли Apple анонсувала перший Apple Watch, то заявила, що його можна буде придбати десь на початку 2015 року. Зрештою, Apple Watch вийшов у продаж аж 24 квітня.

Які є чутки про дату виходу Vision Pro

Оглядач Марк Гурман з Bloomberg неодноразово повідомляв, що Apple планує випустити Vision Pro десь між січнем і березнем 2024 року.

Недавно Гурман заявив, що виробництво Vision Pro йде повним ходом на заводах Apple в Китаї, щоб пристрої, призначені для клієнтів, були готові до кінця січня. Відповідно роздрібний дебют запланований на лютий.

Відомий аналітик Мінг-Чі Куо зазначив: "Vision Pro перебуває у серійному виробництві й почне масові поставки в перший тиждень січня 2024 року. Швидше за все, гарнітура з'явиться на полицях магазинів наприкінці січня або на початку лютого".

Днями MacRumors поширив чутки від китайського сайту для інвесторів Wall Street Insights, які стверджували, що запуск Vision Pro запланований на суботу, 27 січня. Найімовірніше, йдеться про п'ятницю, 26 січня в США (в Китаї тоді вже буде ранок суботи).

Раніше ми писали, що Apple випустила iOS 17 й у власників iPhone з'явилося 10 нових функцій. Також експерти iFixit повідомили, що iPhone 14 майже непридатний для ремонту.

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