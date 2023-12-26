Смартфон Oukitel WP33 Pro: неделя автономности и 0,5 кг веса за 240 долларов

Неделя автономности и 0,5 кг веса — вышел неубиваемый смартфон за 240 долларов
Китайская компания Oukitel выпустила защищенный смартфон WP33 Pro с мощным аккумулятором в 22 000 мАч. Телефон также получил динамики, которые можно использовать для прослушивания музыки на улице.
Об этом сообщил GizmoChina.
Смартфон имеет толщину 27,2 мм и вес 577,5 г. Такие габариты связаны, главным образом, с батареей большой емкости.
Дизайн
- WP33 Pro получил прочную конструкцию с 6,6-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass.
- Дисплей имеет разрешение 2408 x 1080 пикселей и не слишком впечатляющую частоту обновления 60 Гц.
- Телефону усилили углы, он защищен от падений, пыли и капель воды.
Характеристики
- Чипсет MediaTek Dimensity 6100+.
- Оперативка 8 ГБ с возможностью расширения, накопитель 256 ГБ.
- Основная камера 64 МП, камера ночного видения 20 МП.
- Максимальная громкость динамика 136 дБ, мощность 5 Вт.
- Батарея 22 000 мАч обеспечивает работу в течение недели.
- Зарядка 33 Вт, обратная зарядка (функция повербанка) до 18 Вт.
- Две SIM-карты.
Цена и доступность
Oukitel официально представит WP33 Pro 8 января 2024 года по цене 240 долларов. Он будет доступен непосредственно у производителя — сайт имеет украиноязычную страницу и принимает заказы для пользователей из нашей страны.
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