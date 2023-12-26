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Неделя автономности и 0,5 кг веса — вышел неубиваемый смартфон за 240 долларов

26 декабря 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смартфон Oukitel WP33 Pro: неделя автономности и 0,5 кг веса за 240 долларов
Носить в кармане телефон весом более полукило способен не каждый. Фото: oukitel.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Китайская компания Oukitel выпустила защищенный смартфон WP33 Pro с мощным аккумулятором в 22 000 мАч. Телефон также получил динамики, которые можно использовать для прослушивания музыки на улице.

Об этом сообщил GizmoChina.

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Смартфон имеет толщину 27,2 мм и вес 577,5 г. Такие габариты связаны, главным образом, с батареей большой емкости.

Дизайн

  • WP33 Pro получил прочную конструкцию с 6,6-дюймовым дисплеем, защищенным стеклом Gorilla Glass.
  • Дисплей имеет разрешение 2408 x 1080 пикселей и не слишком впечатляющую частоту обновления 60 Гц.
  • Телефону усилили углы, он защищен от падений, пыли и капель воды.

Характеристики

  • Чипсет MediaTek Dimensity 6100+.
  • Оперативка 8 ГБ с возможностью расширения, накопитель 256 ГБ.
  • Основная камера 64 МП, камера ночного видения 20 МП.
  • Максимальная громкость динамика 136 дБ, мощность 5 Вт.
  • Батарея 22 000 мАч обеспечивает работу в течение недели.
  • Зарядка 33 Вт, обратная зарядка (функция повербанка) до 18 Вт.
  • Две SIM-карты.

Цена и доступность

Oukitel официально представит WP33 Pro 8 января 2024 года по цене 240 долларов. Он будет доступен непосредственно у производителя — сайт имеет украиноязычную страницу и принимает заказы для пользователей из нашей страны.

Фото: oukitel.com

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