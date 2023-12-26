Смартфон Oukitel WP33 Pro: тиждень автономності та 0,5 кг ваги за 240 доларів

Тиждень автономності та 0,5 кг ваги — вийшов невбиваний смартфон за 240 доларів
Китайська компанія Oukitel випустила захищений смартфон WP33 Pro з потужним акумулятором на 22 000 мАг. Телефон також отримав динаміки, які можна використовувати для гучного прослуховування музики на вулиці.
Про це повідомив GizmoChina.
Смартфон має товщину 27,2 мм та вагу 577,5 г. Такі габарити пов'язані, головним чином, з батареєю великої місткості.
Дизайн
- WP33 Pro отримав міцну конструкцію з 6,6-дюймовим дисплеєм, який захищений склом Gorilla Glass.
- Дисплей має роздільну здатність 2408 x 1080 пікселів та не надто вражаючу частоту оновлення 60 Гц.
- Телефону посилили кути, він захищений від падінь, пилу та крапель води.
Характеристики
- Чипсет MediaTek Dimensity 6100+.
- Оперативка 8 ГБ з можливістю розширення, накопичувач 256 ГБ.
- Основна камера 64 МП, камера нічного бачення 20 МП.
- Максимальна гучність динаміка 136 дБ, потужність 5 Вт.
- Батарея 22 000 мАг забезпечує роботу протягом тижня.
- Зарядка 33 Вт, зворотна зарядка (функція повербанка) до 18 Вт.
- Дві SIM-карти.
Ціна та доступність
Oukitel офіційно представить WP33 Pro 8 січня 2024 року за ціною 240 доларів. Він буде доступний безпосередньо у виробника — сайт має україномовну сторінку та приймає передзамовлення для користувачів з нашої країни.
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