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Тиждень автономності та 0,5 кг ваги — вийшов невбиваний смартфон за 240 доларів

26 грудня 2023 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Смартфон Oukitel WP33 Pro: тиждень автономності та 0,5 кг ваги за 240 доларів
Носити в кишені телефон вагою понад пів кіло здатний не кожен. Фото: oukitel.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Китайська компанія Oukitel випустила захищений смартфон WP33 Pro з потужним акумулятором на 22 000 мАг. Телефон також отримав динаміки, які можна використовувати для гучного прослуховування музики на вулиці.

Про це повідомив GizmoChina.

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Смартфон має товщину 27,2 мм та вагу 577,5 г. Такі габарити пов'язані, головним чином, з батареєю великої місткості.

Дизайн

  • WP33 Pro отримав міцну конструкцію з 6,6-дюймовим дисплеєм, який захищений склом Gorilla Glass.
  • Дисплей має роздільну здатність 2408 x 1080 пікселів та не надто вражаючу частоту оновлення 60 Гц.
  • Телефону посилили кути, він захищений від падінь, пилу та крапель води.

Характеристики

  • Чипсет MediaTek Dimensity 6100+.
  • Оперативка 8 ГБ з можливістю розширення, накопичувач 256 ГБ.
  • Основна камера 64 МП, камера нічного бачення 20 МП.
  • Максимальна гучність динаміка 136 дБ, потужність 5 Вт.
  • Батарея 22 000 мАг забезпечує роботу протягом тижня.
  • Зарядка 33 Вт, зворотна зарядка (функція повербанка) до 18 Вт.
  • Дві SIM-карти.

Ціна та доступність

Oukitel офіційно представить WP33 Pro 8 січня 2024 року за ціною 240 доларів. Він буде доступний безпосередньо у виробника — сайт має україномовну сторінку та приймає передзамовлення для користувачів з нашої країни.

Фото: oukitel.com

Раніше ми писали, що Xiaomi випустила смартфон з 24 ГБ оперативки в партнерстві з Lamborghini. Також представляли чотири маловідомих китайських бренда, які виробляють надійні та недорогі телефони.

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