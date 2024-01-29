Не iPhone и не Samsung: самый продаваемый мобильный телефон в истории

Рекорд Nokia 1100, выходившего в течение 2003-2009 годов, до сих пор не побит. Фото: shubbak3d.com

Сегодня около 90% населения планеты пользуются мобильными телефонами. Несмотря на бурное развитие технологий за последние 20 лет, до сих пор наиболее продаваемыми остаются простые кнопочные устройства.

Рейтинг составили эксперты Visual Capitalist.

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Как распределились места в рейтинге

Nokia 1100 за шесть лет собрал более 250 млн продаж, прежде чем был снят с производства в 2009 году. Несмотря на то, что он появился почти одновременно с первыми массовыми смартфонами (Nokia E-серии, iPhone), цена телефона, его базовая функциональность и карманный размер сделали его фаворитом в развивающихся странах.

Третье место занимает iPhone 6 и 6 Plus с тиражом 222 млн единиц. Эти устройства открыли эру смартфонов с большими на то время экранами (4,7 и 5,5 дюймов соответственно).

Следующие места в рейтинге также разделены между Nokia и iPhone. Только Samsung E1100 (11-е место) и Motorola Razr V3 (17-е место) смогли вмешаться в это соревнование лидеров.

ТОП-20 самых продаваемых мобильных телефонов

Nokia 1100 — 250 млн. Nokia 1110 — 248 млн. iPhone 6/6 Plus — 222 млн. Nokia 105 Series — 200 млн. iPhone 6S/6S Plus — 174 млн. iPhone 5s — 165 млн. Nokia 3210 — 161 млн. iPhone 7/7 Plus — 160 млн. iPhone 11/11 Pro/Pro Max — 159 млн. iPhone XR/XS/XS Max — 151 млн. Nokia 6600 — 150 млн. Nokia 1200 — 150 млн. Nokia 5230 — 150 млн. Samsung E1100 — 150 млн. iPhone 5 — 146 млн. Nokia 2600/2610/2626/2630 — 135 млн. Motorola RAZR V3 — 130 млн. Nokia 1600/1650/1661 — 130 млн. Nokia 3310 — 126 млн. iPhone 8/8 Plus — 125 млн.

Как сложилась судьба лидеров

Впоследствии Nokia провалила переход от кнопочных телефонов к смартфонам и быстро уступила позиции Apple, Samsung и многим другим производителям гаджетов.

В 2014 году компания Microsoft приобрела мобильный бизнес Nokia, чтобы продвинуть свой собственный Windows Phone.

Впрочем, эта затея потерпела неудачу и в 2016 году подразделение Nokia Technologies объявило о заключении стратегического партнерства с компаниями FIH Mobile и HMD Global сроком на 10 лет по лицензированию, разработке и продвижению мобильных устройств (включая кнопочные телефоны, смартфоны и планшеты) под брендом Nokia.

Ранее Nokia выпустила новые модели кнопочных телефонов, которые месяц удерживают заряд. Также мы представили ТОП-10 лучших кнопочных телефонов в 2023 году.