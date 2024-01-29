Не iPhone и не Samsung: самый продаваемый мобильный телефон в истории

ТОП-20 самых продаваемых мобильных телефонов всех времен и народов
Сегодня около 90% населения планеты пользуются мобильными телефонами. Несмотря на бурное развитие технологий за последние 20 лет, до сих пор наиболее продаваемыми остаются простые кнопочные устройства.
Рейтинг составили эксперты Visual Capitalist.
Как распределились места в рейтинге
Nokia 1100 за шесть лет собрал более 250 млн продаж, прежде чем был снят с производства в 2009 году. Несмотря на то, что он появился почти одновременно с первыми массовыми смартфонами (Nokia E-серии, iPhone), цена телефона, его базовая функциональность и карманный размер сделали его фаворитом в развивающихся странах.
Третье место занимает iPhone 6 и 6 Plus с тиражом 222 млн единиц. Эти устройства открыли эру смартфонов с большими на то время экранами (4,7 и 5,5 дюймов соответственно).
Следующие места в рейтинге также разделены между Nokia и iPhone. Только Samsung E1100 (11-е место) и Motorola Razr V3 (17-е место) смогли вмешаться в это соревнование лидеров.
ТОП-20 самых продаваемых мобильных телефонов
- Nokia 1100 — 250 млн.
- Nokia 1110 — 248 млн.
- iPhone 6/6 Plus — 222 млн.
- Nokia 105 Series — 200 млн.
- iPhone 6S/6S Plus — 174 млн.
- iPhone 5s — 165 млн.
- Nokia 3210 — 161 млн.
- iPhone 7/7 Plus — 160 млн.
- iPhone 11/11 Pro/Pro Max — 159 млн.
- iPhone XR/XS/XS Max — 151 млн.
- Nokia 6600 — 150 млн.
- Nokia 1200 — 150 млн.
- Nokia 5230 — 150 млн.
- Samsung E1100 — 150 млн.
- iPhone 5 — 146 млн.
- Nokia 2600/2610/2626/2630 — 135 млн.
- Motorola RAZR V3 — 130 млн.
- Nokia 1600/1650/1661 — 130 млн.
- Nokia 3310 — 126 млн.
- iPhone 8/8 Plus — 125 млн.
Как сложилась судьба лидеров
Впоследствии Nokia провалила переход от кнопочных телефонов к смартфонам и быстро уступила позиции Apple, Samsung и многим другим производителям гаджетов.
В 2014 году компания Microsoft приобрела мобильный бизнес Nokia, чтобы продвинуть свой собственный Windows Phone.
Впрочем, эта затея потерпела неудачу и в 2016 году подразделение Nokia Technologies объявило о заключении стратегического партнерства с компаниями FIH Mobile и HMD Global сроком на 10 лет по лицензированию, разработке и продвижению мобильных устройств (включая кнопочные телефоны, смартфоны и планшеты) под брендом Nokia.
Ранее Nokia выпустила новые модели кнопочных телефонов, которые месяц удерживают заряд. Также мы представили ТОП-10 лучших кнопочных телефонов в 2023 году.
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