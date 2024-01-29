Не iPhone і не Samsung: найбільш продаваний мобільний телефон в історії

ТОП-20 найбільш продаваних мобільних телефонів усіх часів та народів
Сьогодні приблизно 90% населення планети користується мобільними телефонами. Попри шалений розвиток технологій за останні 20 років, досі найбільш продаваними залишаються прості кнопкові пристрої.
Рейтинг склали експерти Visual Capitalist.
Як розподілилися місця у рейтингу
Nokia 1100 за шість років зібрав понад 250 млн продажів, перш ніж був знятий з виробництва у 2009 році. Попри те, що він з'явився майже одночасно з першими масовими смартфонами (Nokia E-серії, iPhone), ціна телефону, його базова функціональність та кишеньковий розмір зробили його фаворитом у країнах, що розвиваються.
Третє місце посідають iPhone 6 та 6 Plus з тиражем 222 млн одиниць. Ці пристрої відкрили еру смартфонів з на той час великими екранами (4,7 і 5,5 дюймів відповідно).
Наступні місця у рейтингу також поділені між Nokia та iPhone. Лише Samsung E1100 (11 місце) та Motorola Razr V3 (17 місце) змогли втрутитися у це змагання лідерів.
ТОП-20 найбільш продаваних мобільних телефонів
- Nokia 1100 — 250 млн.
- Nokia 1110 — 248 млн.
- iPhone 6/6 Plus — 222 млн.
- Nokia 105 Series — 200 млн.
- iPhone 6S/6S Plus — 174 млн.
- iPhone 5s — 165 млн.
- Nokia 3210 — 161 млн.
- iPhone 7/7 Plus — 160 млн.
- iPhone 11/11 Pro/Pro Max — 159 млн.
- iPhone XR/XS/XS Max — 151 млн.
- Nokia 6600 — 150 млн.
- Nokia 1200 — 150 млн.
- Nokia 5230 — 150 млн.
- Samsung E1100 — 150 млн.
- iPhone 5 — 146 млн.
- Nokia 2600/2610/2626/2630 — 135 млн.
- Motorola RAZR V3 — 130 млн.
- Nokia 1600/1650/1661 — 130 млн.
- Nokia 3310 — 126 млн.
- iPhone 8/8 Plus — 125 млн.
Як склалася доля лідерів
Згодом Nokia провалила перехід з кнопкових телефонів на смартфони та швидко поступилася позиціями Apple, Samsung та багатьом іншим виробникам гаджетів.
У 2014 році компанія Microsoft придбала мобільний бізнес Nokia, щоб просунути свій власний Windows Phone.
Втім, ця затія зазнала невдачі й у 2016 році підрозділ Nokia Technologies оголосив про укладення стратегічного партнерства з компаніями FIH Mobile та HMD Global терміном на 10 років щодо ліцензування, розроблення та просування мобільних пристроїв (включно з кнопковими телефонами, смартфонами та планшетами) під брендом Nokia.
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