Не iPhone і не Samsung: найбільш продаваний мобільний телефон в історії

Рекорд Nokia 1100, який виходив протягом 2003-2009 років, досі не побитий. Фото: shubbak3d.com

Сьогодні приблизно 90% населення планети користується мобільними телефонами. Попри шалений розвиток технологій за останні 20 років, досі найбільш продаваними залишаються прості кнопкові пристрої.

Рейтинг склали експерти Visual Capitalist.

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Як розподілилися місця у рейтингу

Nokia 1100 за шість років зібрав понад 250 млн продажів, перш ніж був знятий з виробництва у 2009 році. Попри те, що він з'явився майже одночасно з першими масовими смартфонами (Nokia E-серії, iPhone), ціна телефону, його базова функціональність та кишеньковий розмір зробили його фаворитом у країнах, що розвиваються.

Третє місце посідають iPhone 6 та 6 Plus з тиражем 222 млн одиниць. Ці пристрої відкрили еру смартфонів з на той час великими екранами (4,7 і 5,5 дюймів відповідно).

Наступні місця у рейтингу також поділені між Nokia та iPhone. Лише Samsung E1100 (11 місце) та Motorola Razr V3 (17 місце) змогли втрутитися у це змагання лідерів.

ТОП-20 найбільш продаваних мобільних телефонів

Nokia 1100 — 250 млн. Nokia 1110 — 248 млн. iPhone 6/6 Plus — 222 млн. Nokia 105 Series — 200 млн. iPhone 6S/6S Plus — 174 млн. iPhone 5s — 165 млн. Nokia 3210 — 161 млн. iPhone 7/7 Plus — 160 млн. iPhone 11/11 Pro/Pro Max — 159 млн. iPhone XR/XS/XS Max — 151 млн. Nokia 6600 — 150 млн. Nokia 1200 — 150 млн. Nokia 5230 — 150 млн. Samsung E1100 — 150 млн. iPhone 5 — 146 млн. Nokia 2600/2610/2626/2630 — 135 млн. Motorola RAZR V3 — 130 млн. Nokia 1600/1650/1661 — 130 млн. Nokia 3310 — 126 млн. iPhone 8/8 Plus — 125 млн.

Як склалася доля лідерів

Згодом Nokia провалила перехід з кнопкових телефонів на смартфони та швидко поступилася позиціями Apple, Samsung та багатьом іншим виробникам гаджетів.

У 2014 році компанія Microsoft придбала мобільний бізнес Nokia, щоб просунути свій власний Windows Phone.

Втім, ця затія зазнала невдачі й у 2016 році підрозділ Nokia Technologies оголосив про укладення стратегічного партнерства з компаніями FIH Mobile та HMD Global терміном на 10 років щодо ліцензування, розроблення та просування мобільних пристроїв (включно з кнопковими телефонами, смартфонами та планшетами) під брендом Nokia.

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