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ТОП-3 старых моделей iPhone, которые стоит купить в 2024 году, сэкономив деньги

16 января 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone: есть ли дешевые смартфоны Apple и как их купить
Apple является премиальной экосистемой для покупки гаджетов, но исключения есть. Фото: history-computer.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Базовый Apple iPhone 15 стоит от 799 долларов, а новый бюджетный SE на самом деле не будет доступен. Впрочем, дешевые iPhone существует, нужно лишь обратить внимание на модели двух- или трехлетней давности.

Об этом написал Phone Arena.

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Лучшее в iPhone то, что даже старая модель будет работать на новейшей версии iOS, ведь телефоны поддерживаются до 5 лет после их выпуска.

Конечно, придется уступить некоторые флагманские функции, например, модные камеры или кинематографические изыски.

Но все равно можно получить надежный, быстрый и мощный iPhone за меньшие деньги.

1. iPhone XR

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: digitaltrends.com
  • Дисплей: 6,1 дюйма, 1792 x 828 пикселей.
  • 12 МП (основная), 7 МП (фронтальная).
  • Аппаратное обеспечение: Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти.
  • Накопитель: 64 ГБ, без расширения.
  • Аккумулятор: 2942 мАч.
  • ОС: iOS 15.x
  • Цена: от 275 долларов.

2. iPhone SE 2022

Самый дешевый компактный iPhone с 5G сейчас

Фото: crifavto.com.ua

Плюсы

  • Доступная цена от 190 долларов.
  • Легкий, тонкий и компактный.
  • Кнопочный iPhone с классической вибрацией.
  • Связь 5G с поддержкой C-диапазона.
  • Сверхбыстрый процессор.
  • Камера отлично подходит для дневных фотографий, видео.

Минусы

  • Ощущается устаревшим.
  • ЖК-экран вместо AMOLED.
  • Экран кажется слишком маленьким для современного телефона.
  • Время автономной работы улучшилось, но все еще ниже среднего.
  • Камере не хватает ночного режима, нет сверхширокоугольного объектива.
  • Базовая память — 64 ГБ.

3. iPhone 13

Для немного большего бюджета

Фото: dlab.com.ua

Цена: от 430 долларов.

Плюсы

  • Значительно увеличена продолжительность работы аккумулятора.
  • Динамические и веселые фотографии в более сложных условиях.
  • Удобный для просмотра на улице дисплей с идеальной калибровкой.
  • Прекрасный режим кинематографического видео.
  • Вдвое больший объем памяти, чем у предшественника, по той же цене.

Минусы

  • Низкая частота обновления для этой цены.
  • Проводная и беспроводная зарядка занимает сравнительно много времени.
  • Режим кинематографического видео требователен без хорошего освещения.
  • Высокий вырез съедает некоторые видеоформаты.
  • Худшее соотношение цены и качества, чем у iPhone 13 Pro.

Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.

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