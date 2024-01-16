iPhone: есть ли дешевые смартфоны Apple и как их купить

Apple является премиальной экосистемой для покупки гаджетов, но исключения есть. Фото: history-computer.com

Базовый Apple iPhone 15 стоит от 799 долларов, а новый бюджетный SE на самом деле не будет доступен. Впрочем, дешевые iPhone существует, нужно лишь обратить внимание на модели двух- или трехлетней давности.

Об этом написал Phone Arena.

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Лучшее в iPhone то, что даже старая модель будет работать на новейшей версии iOS, ведь телефоны поддерживаются до 5 лет после их выпуска.

Конечно, придется уступить некоторые флагманские функции, например, модные камеры или кинематографические изыски.

Но все равно можно получить надежный, быстрый и мощный iPhone за меньшие деньги.

1. iPhone XR

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: digitaltrends.com

Дисплей: 6,1 дюйма, 1792 x 828 пикселей.

12 МП (основная), 7 МП (фронтальная).

Аппаратное обеспечение: Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти.

Накопитель: 64 ГБ, без расширения.

Аккумулятор: 2942 мАч.

ОС: iOS 15.x

Цена: от 275 долларов.

2. iPhone SE 2022

Самый дешевый компактный iPhone с 5G сейчас

Фото: crifavto.com.ua

Плюсы

Доступная цена от 190 долларов.

Легкий, тонкий и компактный.

Кнопочный iPhone с классической вибрацией.

Связь 5G с поддержкой C-диапазона.

Сверхбыстрый процессор.

Камера отлично подходит для дневных фотографий, видео.

Минусы

Ощущается устаревшим.

ЖК-экран вместо AMOLED.

Экран кажется слишком маленьким для современного телефона.

Время автономной работы улучшилось, но все еще ниже среднего.

Камере не хватает ночного режима, нет сверхширокоугольного объектива.

Базовая память — 64 ГБ.

3. iPhone 13

Для немного большего бюджета

Фото: dlab.com.ua

Цена: от 430 долларов.

Плюсы

Значительно увеличена продолжительность работы аккумулятора.

Динамические и веселые фотографии в более сложных условиях.

Удобный для просмотра на улице дисплей с идеальной калибровкой.

Прекрасный режим кинематографического видео.

Вдвое больший объем памяти, чем у предшественника, по той же цене.

Минусы

Низкая частота обновления для этой цены.

Проводная и беспроводная зарядка занимает сравнительно много времени.

Режим кинематографического видео требователен без хорошего освещения.

Высокий вырез съедает некоторые видеоформаты.

Худшее соотношение цены и качества, чем у iPhone 13 Pro.

Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.