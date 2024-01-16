iPhone: есть ли дешевые смартфоны Apple и как их купить

ТОП-3 старых моделей iPhone, которые стоит купить в 2024 году, сэкономив деньги
Базовый Apple iPhone 15 стоит от 799 долларов, а новый бюджетный SE на самом деле не будет доступен. Впрочем, дешевые iPhone существует, нужно лишь обратить внимание на модели двух- или трехлетней давности.
Об этом написал Phone Arena.
Лучшее в iPhone то, что даже старая модель будет работать на новейшей версии iOS, ведь телефоны поддерживаются до 5 лет после их выпуска.
Конечно, придется уступить некоторые флагманские функции, например, модные камеры или кинематографические изыски.
Но все равно можно получить надежный, быстрый и мощный iPhone за меньшие деньги.
1. iPhone XR
Лучшее соотношение цены и качества
- Дисплей: 6,1 дюйма, 1792 x 828 пикселей.
- 12 МП (основная), 7 МП (фронтальная).
- Аппаратное обеспечение: Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативной памяти.
- Накопитель: 64 ГБ, без расширения.
- Аккумулятор: 2942 мАч.
- ОС: iOS 15.x
- Цена: от 275 долларов.
2. iPhone SE 2022
Самый дешевый компактный iPhone с 5G сейчас
Плюсы
- Доступная цена от 190 долларов.
- Легкий, тонкий и компактный.
- Кнопочный iPhone с классической вибрацией.
- Связь 5G с поддержкой C-диапазона.
- Сверхбыстрый процессор.
- Камера отлично подходит для дневных фотографий, видео.
Минусы
- Ощущается устаревшим.
- ЖК-экран вместо AMOLED.
- Экран кажется слишком маленьким для современного телефона.
- Время автономной работы улучшилось, но все еще ниже среднего.
- Камере не хватает ночного режима, нет сверхширокоугольного объектива.
- Базовая память — 64 ГБ.
3. iPhone 13
Для немного большего бюджета
Цена: от 430 долларов.
Плюсы
- Значительно увеличена продолжительность работы аккумулятора.
- Динамические и веселые фотографии в более сложных условиях.
- Удобный для просмотра на улице дисплей с идеальной калибровкой.
- Прекрасный режим кинематографического видео.
- Вдвое больший объем памяти, чем у предшественника, по той же цене.
Минусы
- Низкая частота обновления для этой цены.
- Проводная и беспроводная зарядка занимает сравнительно много времени.
- Режим кинематографического видео требователен без хорошего освещения.
- Высокий вырез съедает некоторые видеоформаты.
- Худшее соотношение цены и качества, чем у iPhone 13 Pro.
Ранее мы писали, что iPhone 16 получит кнопку действия во всех моделях линейки. Также сообщалось, что Apple не будет обновлять популярную модель iPhone.
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