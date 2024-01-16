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ТОП-3 старих моделей iPhone, які варто купити у 2024 році, зекономивши гроші

16 січня 2024 19:45
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
iPhone: чи існують дешеві смартфони Apple та як їх купити
Apple є преміальною екосистемою для покупки гаджетів, але винятки існують. Фото: history-computer.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Базовий Apple iPhone 15 коштує від 799 доларів, а новий бюджетний SE насправді не буде доступним. Втім, дешеві iPhone існує, потрібно лише звернути увагу на моделі дво- або трирічної давнини.

Про це написав Phone Arena.

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Найкраще в iPhone те, що навіть стара модель буде працювати на найновішій версії iOS, адже телефони підтримуються до 5 років після їх випуску.

Звичайно, доведеться поступитися деякими флагманськими функціями, наприклад, модними камерами або кінематографічними вишуканостями.

Але все одно можна отримати надійний, швидкий та потужний iPhone за менші гроші.

1. iPhone XR

Краще співвідношення ціни та якості

Фото: digitaltrends.com
  • Дисплей: 6,1 дюйма, 1792 x 828 пікселів.
  • Камера: 12 МП (основна), 7 МП (фронтальна).
  • Апаратне забезпечення: Apple A12 Bionic, 3 ГБ оперативки.
  • Накопичувач: 64 ГБ, без можливості розширення.
  • Акумулятор: 2942 мАг.
  • ОС: iOS 15.x
  • Ціна: від 275 доларів.

2. iPhone SE 2022

Найдешевший компактний iPhone з 5G зараз

Фото: crifavto.com.ua

Плюси

  • Доступна ціна від 190 доларів.
  • Легкий, тонкий і компактний.
  • Кнопковий iPhone з класичною вібрацією.
  • Зв'язок 5G з підтримкою C-діапазону.
  • Надшвидкий процесор.
  • Камера відмінно підходить для денних знімків, відео.

Мінуси

  • Відчувається застарілим.
  • РК-екран замість AMOLED.
  • Екран здається замалим для сучасного телефону.
  • Час автономної роботи покращився, але все ще нижче середнього.
  • Камері не вистачає нічного режиму, немає надширококутного об'єктива.
  • Базова пам'ять — 64 ГБ.

3. iPhone 13

Для трохи більшого бюджету

Фото: dlab.com.ua

Ціна: від 430 доларів.

Плюси

  • Значно збільшена тривалість роботи акумулятора.
  • Динамічні та веселі фотографії в складніших умовах.
  • Зручний для перегляду на вулиці дисплей з ідеальним калібруванням.
  • Чудовий режим кінематографічного відео.
  • Вдвічі більший обсяг пам'яті, ніж у попередника, за ту саму ціну.

Мінуси

  • Низька частота оновлення дисплея для цієї ціни.
  • Дротове та бездротове заряджання займає порівняно багато часу.
  • Режим кінематографічного відео вибагливий без хорошого освітлення.
  • Високий виріз з'їдає деякі відеоформати.
  • Гірше співвідношення ціни та якості, ніж в iPhone 13 Pro.

Раніше ми писали, що iPhone 16 отримає кнопку дії в усіх моделях лінійки. Також повідомляли, що Apple не надсилатиме оновлення для популярної моделі iPhone.

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