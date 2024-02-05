Бюджетные смартфоны Samsung: ТОП-4 лучших

Samsung производит смартфоны, конкурирующие не только с Google и Apple, ведь компания не отказывается заходить и в бюджетный сегмент. Фото: sfchronicle.com

Смартфоны новой флагманской линейки Galaxy S24 не все могут себе позволить. Но Samsung ежегодно выпускает много недорогих моделей, среди которых можно выбрать устройство, выполняющее нужные ежедневные функции.

Об этом написал Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 FE

Лучший бюджетный телефон

Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащен мощной тройной камерой, флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 1 и аккумулятором на 4500 мАч, который держит заряд при активном использовании в течение дня. Он поддерживает проводную зарядку 25 Вт и беспроводную 15 Вт.

Плюсы

Яркий дисплей.

Четыре года обновления операционной системы и пять лет — безопасности.

Отличная производительность и время автономной работы.

Минусы

Качество камеры могло быть лучше.

Рамки достаточно велики по современным стандартам.

Цена: от 500 долларов.

Samsung Galaxy A54 5G

Лучший телефон среднего сегмента

Фото: phonearena.com

Смартфон имеет двухдневную автономную работу, отличную тройную камеру и поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, 6,4-дюймовый дисплей Super AMOLED и слот расширения памяти microSD.

Плюсы

Прекрасный дисплей.

Впечатляющее время автономной работы.

Минусы

Поддержка беспроводной зарядки отсутствует.

Цена: 450 долларов.

Samsung Galaxy A23 5G

Лучший телефон по соотношению цена и качество

Фото: gsmarena.com

Смартфон обладает большим 6,6-дюймовым дисплеем с частотой обновления 120 Гц и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт. Он получил четыре камеры на задней панели и работает на чипе Snapdragon 695 5G.

Цена: 300 долларов.

Samsung Galaxy A14 5G

Лучшая цена

Фото: gsmarena.com

Работает на чипсете Dimensity 700, обладает большим 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением FHD+ 90 Гц, тройной камерой и аккумулятором на 5000 мАч с зарядкой 15 Вт. Поставляется с двумя годами обновлений операционной системы и четырьмя годами — безопасности.

Плюсы

Превосходное качество дисплея.

Отличная общая производительность.

Минусы

Качество камеры могло бы быть лучше.

Цена: 200 долларов.

Раньше мы делали сравнение разных бюджетных моделей телефонов Samsung здесь, здесь и здесь.