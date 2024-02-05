Бюджетні смартфони Samsung: ТОП-4 найкращих

Samsung виробляє смартфони, які конкурують не лише з Google та Apple, адже компанія не цурається заходити й у бюджетний сегмент. Фото: sfchronicle.com

Смартфони нової лінійки флагманської Galaxy S24 не всі можуть собі дозволити. Але Samsung щороку випускає багато недорогих моделей, серед яких можна вибрати пристрій, який виконуватиме потрібні щоденні функції.

Про це написав Pocket Now.

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Samsung Galaxy S23 FE

Найкращий бюджетний телефон

Фото: gsmarena.com

Смартфон оснащений потужною потрійною камерою, флагманським чіпом Snapdragon 8 Gen 1 та акумулятором на 4500 мАг, який тримає заряд за активного користування протягом дня. Він підтримує дротову зарядку 25 Вт та бездротову 15 Вт.

Плюси

Яскравий дисплей.

Чотири роки оновлень операційної системи та п'ять років — безпеки.

Відмінна продуктивність та час автономної роботи.

Мінуси

Якість камери могла бути кращою.

Рамки досить великі за сучасними стандартами.

Ціна: від 500 доларів.

Samsung Galaxy A54 5G

Кращий телефон середнього сегмента

Фото: phonearena.com

Смартфон має дводенну автономну роботу, відмінну потрійну камеру та підтримку швидкої зарядки потужністю 25 Вт, 6,4-дюймовий Super AMOLED-дисплей та слот розширення пам'яті microSD.

Плюси

Чудовий дисплей.

Вражаючий час автономної роботи.

Мінуси

Відсутня підтримка бездротової зарядки.

Ціна: 450 доларів.

Samsung Galaxy A23 5G

Найкращий телефон за співвідношенням ціна та якість

Фото: gsmarena.com

Смартфон має великим 6,6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц та акумулятор на 5000 мАг зі швидкою зарядкою 25 Вт. Він отримав чотири камери на задній панелі й працює на чіпі Snapdragon 695 5G.

Ціна: 300 доларів.

Samsung Galaxy A14 5G

Найкраща ціна

Фото: gsmarena.com

Працює на чипсеті Dimensity 700, має великий 6,6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю FHD+ 90 Гц, потрійну камеру та акумулятор на 5000 мАг з зарядкою 15 Вт. Поставляється з двома роками оновлень операційної системи та чотирма роками — безпеки.

Плюси

Чудова якість дисплея.

Відмінна загальна продуктивність.

Мінуси

Якість камери могла б бути кращою.

Ціна: 200 доларів.

Раніше ми робили порівняння різних бюджетних моделей телефонів Samsung тут, тут і тут.