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ТОП-5 главных трендов искусственного интеллекта в 2024 году

1 января 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Искусственный интеллект: эксперты назвали главные тренды 2024 года
Расширение влияния ИИ на человеческую жизнь порождает множество нравственных дилемм. Фото: eweek.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Более года назад OpenAI выпустила ChatGPT, открыв возможности для внедрения искусственного интеллекта в повседневную жизнь. Эксперты назвали пять главных тенденций ИИ на ближайшее будущее.

Об этом написал Forbes.

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1. Следующее поколение генеративного ИИ

Появятся ИИ, способные писать сложные рассказы и ставить музыкальные симфонии. Ключевой инновацией является генеративный мультимодальный ИИ — система, способная гармонизировать различные входящие данные: текст, голос, мелодии и визуальные подсказки.

2. Расширенный функционал

Представьте хирургов, получающих диагностику от ИИ во время операций или адвокатов, которым он что-то рекомендует по делам во время судебного процесса. 2024 год предвещает симбиоз человеческих способностей и совершенства ИИ.

3. Этический ШИ

Расширение влияния ИИ на человеческую жизнь порождает множество нравственных дилемм. Поскольку механизмы искусственного интеллекта влияют на принятие решений — от оценки состояния здоровья до финансового консультирования — нужно развивать строгие стандарты, гарантирующие, что и эти системы и их разработчики будут отвечать за свои действия.

4. Законодательство в сфере ИИ

США, ЕС, Китай и Индия разрабатывают всеобъемлющую политику в сфере ИИ с целью содействия технологическим прорывам, глобальным инвестициям и одновременно пытаются оградить своих граждан от любых непреднамеренных последствий ИИ. Поэтому в скором времени может начаться глобальное сотрудничество по стандартам и нормам ИИ.

5. Квантовый ШИ

Окунемся в тонкости квантовых битов, которые могут воплощать несколько состояний одновременно. В 2024 году мир увидит расширение возможностей ИИ в областях, требующих сложного решения проблем с помощью квантовых достижений.

Ранее в Google создали конкурента GPT-4. Также искусственный интеллект научили быстро и качественно прогнозировать погоду.

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