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ТОП-5 головних трендів штучного інтелекту у 2024 році

1 січня 2024 19:50
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Штучний інтелект: експерти назвали головні тренди 2024 року
Розширення впливу ШІ на людське життя породжує безліч етичних дилем. Фото: eweek.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Понад рік тому OpenAI випустила ChatGPT, відкривши можливості для впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Експерти назвали п'ять головних тенденцій ШІ на найближче майбутнє.

Про це написав Forbes.

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1. Наступне покоління генеративного ШІ

З'являться ШІ, здатні писати складні оповідання та ставити музичні симфонії. Ключовою інновацією є мультимодальний генеративний ШІ — система, здатна гармонізувати різні вхідні дані: текст, голос, мелодії та візуальні підказки.

2. Розширений функціонал

Уявіть хірургів, які отримують діагностику від ШІ під час операцій, або адвокатів, яким він щось рекомендує у справах під час судового процесу. 2024 рік віщує симбіоз людських здібностей та досконалості ШІ.

3. Етичний ШІ

Розширення впливу ШІ на людське життя породжує безліч етичних дилем. Позаяк механізми штучного інтелекту впливають на ухвалення рішень — від оцінки стану здоров'я до фінансового консультування — потрібно розвивати суворі стандарти, які гарантують, що і ці системи, і їхні розробники відповідатимуть за свої дії.

4. Законодавство у сфері ШІ

США, ЄС, Китай та Індія розробляють всеосяжну політику у сфері ШІ з метою сприяння технологічним проривам, глобальним інвестиціям та одночасно намагаються захистити своїх громадян від будь-яких ненавмисних наслідків ШІ. Тому незабаром може розпочатися глобальна співпраця щодо стандартів і норм ШІ.

5. Квантовий ШІ

Поринемо у тонкощі квантових бітів, які можуть втілювати кілька станів одночасно. У 2024 році світ побачить розширення можливостей ШІ у сферах, що вимагають складного розв'язання проблем за допомогою квантових досягнень.

Раніше в Google створили конкурента GPT-4. Також штучний інтелект навчили швидко та якісно прогнозувати погоду.

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