Рейтинг лучших геймерских смартфонов 2024 года: ТОП-5

Не все флагманские смартфоны могут справиться с требованиями современных мобильных игр. Фото: asus.com

Телефоны прошли долгий путь от "Змейки" и "Тетриса" до требовательных игр, с которыми смартфоны среднего класса и даже некоторые флагманы просто не справятся. Каждое из устройств в списке ниже обеспечивает отличный опыт мобильных игр, хотя не все они являются специализированными геймерскими телефонами.

Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.

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1. Asus ROG Phone 8 Pro

Лучший из лучших

Фото: asus.com

Плюсы

Невероятная производительность.

Новый легкий дизайн.

Ошеломляющий OLED-экран 165 Гц.

Очень удобные камеры.

Минусы

Дорогой.

Время автономной работы не улучшилось.

Только два обновления версии ОС.

Цена: 1200–1500 долларов в зависимости от комплектации.

2. Red Magic 8S Pro

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: gsmarena.com

Плюсы

Великолепная производительность.

Впечатляющее качество звука.

Достойные камеры.

Отличная цена.

Минусы

Тяжелый и громоздкий.

Некоторые ошибки программного обеспечения.

Отсутствуют некоторые премиум-функции.

Цена: 649-799 долларов в зависимости от комплектации.

3. Motorola Edge 40 Pro

Лучший обычный телефон для игр

Фото: robby.com.ua

Плюсы

OLED-дисплей 165 Гц.

Фантастическая производительность.

Защита по стандарту IP68.

Феноменальная автономность.

Минусы

Нет специфического для игр аппаратного обеспечения.

Не самые лучшие камеры.

Лучшая цена: 725 долларов.

4. Poco X6 Pro

Лучший дешевый телефон для игр

Фото: brightness.com.ua

Плюсы

Впечатляющая производительность.

Высококлассный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Премиальный дизайн.

Зарядка 67 Вт с комплектом зарядного устройства.

Минусы

Нестабильная работа камер.

Поляризационное программное обеспечение Xiaomi.

Цена: 500 долларов.

5. Asus ROG Phone 7 Ultimate

Лучшая геймерская эстетика

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

Отличная производительность.

Отличная автономность.

Потрясающий дисплей.

Впечатляющая система охлаждения.

Минусы

Дорогой.

Большой и громоздкий.

Необычный дизайн.

Цена: 1200 долларов.

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