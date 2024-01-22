Рейтинг лучших геймерских смартфонов 2024 года: ТОП-5

ТОП-5 лучших игровых смартфонов 2024 года
Телефоны прошли долгий путь от "Змейки" и "Тетриса" до требовательных игр, с которыми смартфоны среднего класса и даже некоторые флагманы просто не справятся. Каждое из устройств в списке ниже обеспечивает отличный опыт мобильных игр, хотя не все они являются специализированными геймерскими телефонами.
Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.
1. Asus ROG Phone 8 Pro
Лучший из лучших
Плюсы
- Невероятная производительность.
- Новый легкий дизайн.
- Ошеломляющий OLED-экран 165 Гц.
- Очень удобные камеры.
Минусы
- Дорогой.
- Время автономной работы не улучшилось.
- Только два обновления версии ОС.
Цена: 1200–1500 долларов в зависимости от комплектации.
2. Red Magic 8S Pro
Лучшее соотношение цены и качества
Плюсы
- Великолепная производительность.
- Впечатляющее качество звука.
- Достойные камеры.
- Отличная цена.
Минусы
- Тяжелый и громоздкий.
- Некоторые ошибки программного обеспечения.
- Отсутствуют некоторые премиум-функции.
Цена: 649-799 долларов в зависимости от комплектации.
3. Motorola Edge 40 Pro
Лучший обычный телефон для игр
Плюсы
- OLED-дисплей 165 Гц.
- Фантастическая производительность.
- Защита по стандарту IP68.
- Феноменальная автономность.
Минусы
- Нет специфического для игр аппаратного обеспечения.
- Не самые лучшие камеры.
Лучшая цена: 725 долларов.
4. Poco X6 Pro
Лучший дешевый телефон для игр
Плюсы
- Впечатляющая производительность.
- Высококлассный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
- Премиальный дизайн.
- Зарядка 67 Вт с комплектом зарядного устройства.
Минусы
- Нестабильная работа камер.
- Поляризационное программное обеспечение Xiaomi.
Цена: 500 долларов.
5. Asus ROG Phone 7 Ultimate
Лучшая геймерская эстетика
Плюсы
- Отличная производительность.
- Отличная автономность.
- Потрясающий дисплей.
- Впечатляющая система охлаждения.
Минусы
- Дорогой.
- Большой и громоздкий.
- Необычный дизайн.
Цена: 1200 долларов.
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