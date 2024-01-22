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ТОП-5 лучших игровых смартфонов 2024 года

22 января 2024 19:55
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко
Рейтинг лучших геймерских смартфонов 2024 года: ТОП-5
Не все флагманские смартфоны могут справиться с требованиями современных мобильных игр. Фото: asus.com
b5f6d667-b161-4609-da94-d00120c2ca00 - Антон Востренко

Телефоны прошли долгий путь от "Змейки" и "Тетриса" до требовательных игр, с которыми смартфоны среднего класса и даже некоторые флагманы просто не справятся. Каждое из устройств в списке ниже обеспечивает отличный опыт мобильных игр, хотя не все они являются специализированными геймерскими телефонами.

Рейтинг составили специалисты Tech Advisor.

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1. Asus ROG Phone 8 Pro

Лучший из лучших

Фото: asus.com

Плюсы

  • Невероятная производительность.
  • Новый легкий дизайн.
  • Ошеломляющий OLED-экран 165 Гц.
  • Очень удобные камеры.

Минусы

  • Дорогой.
  • Время автономной работы не улучшилось.
  • Только два обновления версии ОС.

Цена: 1200–1500 долларов в зависимости от комплектации.

2. Red Magic 8S Pro

Лучшее соотношение цены и качества

Фото: gsmarena.com

Плюсы

  • Великолепная производительность.
  • Впечатляющее качество звука.
  • Достойные камеры.
  • Отличная цена.

Минусы

  • Тяжелый и громоздкий.
  • Некоторые ошибки программного обеспечения.
  • Отсутствуют некоторые премиум-функции.

Цена: 649-799 долларов в зависимости от комплектации.

3. Motorola Edge 40 Pro

Лучший обычный телефон для игр

Фото: robby.com.ua

Плюсы

  • OLED-дисплей 165 Гц.
  • Фантастическая производительность.
  • Защита по стандарту IP68.
  • Феноменальная автономность.

Минусы

  • Нет специфического для игр аппаратного обеспечения.
  • Не самые лучшие камеры.

Лучшая цена: 725 долларов.

4. Poco X6 Pro

Лучший дешевый телефон для игр

Фото: brightness.com.ua

Плюсы

  • Впечатляющая производительность.
  • Высококлассный OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.
  • Премиальный дизайн.
  • Зарядка 67 Вт с комплектом зарядного устройства.

Минусы

  • Нестабильная работа камер.
  • Поляризационное программное обеспечение Xiaomi.

Цена: 500 долларов.

5. Asus ROG Phone 7 Ultimate

Лучшая геймерская эстетика

Фото: digitaltrends.com

Плюсы

  • Отличная производительность.
  • Отличная автономность.
  • Потрясающий дисплей.
  • Впечатляющая система охлаждения.

Минусы

  • Дорогой.
  • Большой и громоздкий.
  • Необычный дизайн.

Цена: 1200 долларов.

Ранее мы публиковали рейтинг смартфонов с самыми выносливыми аккумуляторами и ТОП-5 лучших водонепроницаемых смартфонов в 2023 году.

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технологии
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